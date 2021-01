Goethestraße in Husum : Flucht nach Unfall mit dunkelgrünem und stark verschmutztem Pkw – Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher sammelte seine bei der Kollision abgefallene Radkappe noch ein und fuhr dann weiter.

04. Januar 2021, 15:52 Uhr

Husum | In der Goethestraße in Husum kam es am Montagvormittag (21. Dezember) gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, teilt die Polizei mit.

Parkende Pkw angefahren

Dort hatten zwei Verkehrsteilnehmer ihre Pkw am rechten Fahrbahnrand gegenüber vom dortigen Alten- und Pflegeheim abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Fahrzeuge von einem dunkelgrünen, stark verschmutzten Pkw angefahren. Eine Anwohnerin beobachtete den Vorfall.

Eigene Radkappe eingesammelt

Der männliche Fahrer des grünen Pkw soll ausgestiegen sein und seine eigene Radkappe eingesammelt haben, bevor er sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Lornsenstraße vom Unfallort entfernte. Eine weitere Beschreibung des Fahrers liegt nicht vor.

Erheblicher Sachschaden

An den beiden angefahrenen Fahrzeugen, einem hellgrauen Toyota Aygo und einem dunkelgrauen Ford Fusion, entstand erheblicher Sachschaden. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Husum unter 04841-8300 zu melden.