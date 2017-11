fotoschau im Alten Rathaus in Garding : Flaschenpost überzeugt Jury

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Flaschenpost erzeugt Aufmerksamkeit und beflügelt die Fantasie. So muss es auch Caroline Fuß aus Köln ergangen sein, als sie bei Ebbe eine verschlossene Flasche mit einem Zettel als Inhalt auf dem Wattboden entdeckte. Aus einer bodennahen Perspektive drückte sie auf den Auslöser ihrer Kamera und beteiligte sich mit ihrer Aufnahme des Fundstücks und des Westerhever Leuchtturms im Hintergrund am Fotowettbewerb des Kooperationsraums Mittleres Eiderstedt (KRME). Sie konkurrierte mit 17 weiteren Teilnehmern, die insgesamt 49 Fotos zum Thema „Eine ganz persönliche Sicht auf das Mittlere Eiderstedt“ eingereicht hatten. Der Jury gefiel ihr Foto am besten und erklärte sie zur Gewinnerin. Außerdem entschieden sie, wer mit seiner gelungensten Aufnahme die Plätze zwei bis fünf belegte. Die Juroren waren Mitglieder der Steuerungsgruppe des KRME unter dem Vorsitz von Amtsdirektor Herbert Lorenzen.

Gardings Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt vertrat ihn an diesem Tag und würdigte in einer Feierstunde im Alten Rathaus die ausgestellten besten Arbeitsergebnisse jedes teilnehmenden Hobbyfotografen. Der Wettbewerb sei ein Beispiel dafür, dass sich die Stadt und die Umlandgemeinden neben gemeinsamen Projekten zur Stärkung der Region auch den schönen Dingen der Umgebung widmen, sagte sie. Für ihren arbeitsreichen Einsatz bei der Durchführung des Vorhabens dankte sie Gaby Bombis. Begleitet vom Applaus der Besucher überreichte die Koordinatorin für Regionalentwicklung im KRME den Teilnehmern, die die Plätze zwei bis fünf belegten, jeweils einen Verzehrgutschein für den Besuch von Gaststätten in der Umgebung im Wert von 30 Euro und den übrigen solche im Wert von zehn Euro. Alle erhielten zusätzlich Freifahrkarten für den Rufbus. Die Siegerin aus dem Rheinland konnte nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Die „Silbermedaille“ gewann Bente Abraham aus Welt mit einer Ansicht von spielenden Kindern im Watt vor Vollerwiek. Das Besondere daran: Durch die Aufnahme gegen die Sonne waren die Personen als Schatten und Lichtreflexe in Regenbogenfarben auf dem dunklen Boden erkennbar. Nachfolgend platzierte sich Sönke Jacobs aus Welt mit dem Bild eines Haubargs im Sonnenschein vor einem bedrohlich dunklen Himmel. Den vierten Platz teilten sich Martje Jacobs (Welt) mit einer Abendstimmung am Strand und Maren Gunda-Dircks (Westerhever) mit einem mit Blumen dekorierten nostalgischen Fahrrad. Seine Rinder im Morgennebel setzte Eike Melf Carstens-Sommer (Poppenbüll) in Szene und sicherte sich damit Platz fünf. Außerhalb dieser Gruppe erzielte die achtjährige Jette Andresen aus Welt einen Achtungserfolg. Die jüngste Teilnehmerin hatte ein Rind ihres Großvaters auf einer Blumenwiese porträtiert. „Die Sammlung der 18 auf Leinwand gezogenen Aufnahmen wird noch bis zum Jahresende in Garding ausgestellt und soll dann in den Umlandgemeinden gezeigt werden“, teilte Gaby Bombis mit. Für einige Fotos gebe es sogar Kaufinteressenten.