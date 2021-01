Bewegung in Corona-Zeiten : Fit durch die Pandemie: TSV Husum startet neuen Online-Kurs

Das Digital-Angebot „Fitness-Mix am Morgen“ startet am Mittwoch, 3. Februar, um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Husum | Der TSV Husum startet am kommenden Mittwoch, 3. Februar, ein neues Fitnessangebot. Unter dem Motto „Fitness-Mix am Morgen“ können Interessierte online an einem Ganzkörpertraining teilnehmen. Über die Plattform „Zoom“ leitet Christa Jannusch-Hegener durch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.