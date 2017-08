Unglück auf der Nordsee : Fischer verliert linken Daumen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dgzrs/Martin stöver 1 von 1

Tragisches Unglück auf der Nordsee: Während der Fangreise des auf Nordstrand beheimateten Krabbenkutters „Madonna“ zog sich ein Fischereihelfer am Dienstag eine schwere Handverletzung zu. Der 39-Jährige trennte sich bei der Arbeit an Bord den linken Daumen ab. Der Kutter befand sich zu dem Zeitpunkt knapp 20 Seemeilen (rund 35 Kilometer) westlich des Eidersperrwerks. Laut Polizei geriet das Unfallopfer bei der Fangverarbeitung ohne Fremdeinwirkung mit der linken Hand in die Krabbensortieranlage.

Gegen 16.45 Uhr alarmierte die „Madonna“ über den internationalen UKW-Sprechfunk-Notrufkanal 16 die Seenotleitung Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die wiederum alarmierte die Freiwilligen-Besatzung des Seenotrettungsbootes „Paul Neisse“ / Station Eiderdamm. Wie die DGzRS dazu weiter mitteilt, befand sich Vormann Rainer Wallhof zufällig gerade an Bord des Bootes – und auch ein als Rettungssanitäter ausgebildeter Seenotretter war ganz in der Nähe. So nahm die „Paul Neisse“ bereits wenige Minuten später Notarzt und Rettungsassistent, die der Rettungshubschrauber „Christoph Europa 5“ der DRF-Luftrettung aus Niebüll zum Liegeplatz gebracht hatte, an Bord.

Während die „Paul Neisse“ Kurs auf die „Madonna“ nahm, lief ihr der Krabbenkutter entgegen. Etwa auf halber Strecke, bei Tonne 20 auf der Außeneider, trafen sich die Schiffe. Nach der Erstversorgung übernahmen die Seenotretter den Verletzten bei ruhiger See mit ihrer speziellen Bergungstrage. Vom Eidersperrwerk aus flog der Rettungshubschrauber ihn in eine Spezialklinik nach Hamburg.

erstellt am 18.Aug.2017 | 21:00 Uhr