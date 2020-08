Kating : Finanzministerin zu Besuch im NABU-Zentrum

Monika Heinold überreichte Zuwendungsbescheide über 430.000 Euro an Träger des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

Einen besonderen Gast empfingen die Mitarbeiter des NABU-Zentrums am Katinger Watt. Finanzministerin Monika Heinhold stattete der Einrichtung einen Besuch ab und überreichte den Trägern für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) – dem Nationalpark Wattenmeer und der Nordkirche – Zuwendungsbescheide über 210.000 beziehungsweise 220.000 Euro. Beide Träger sind dadurch in der Lage, jeweils zehn zusätzliche FÖJ-Plätze noch in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen.

„Um ökologisch klug und ökonomisch wirksam durch die Krise zu kommen, stellen wir mit dem Jamaika-Konjunkturprogramm zusätzliche Landesmittel zur Verfügung“, erklärte die Ministerin. Dabei sei es ihr ein besonderes Anliegen, auch die Plätze für die Freiwilligendienste aufzustocken. „Wir wollen jungen Menschen in schwierigen Zeiten eine Perspektive geben.“

Die Finanzspritze steht im Zusammenhang mit dem Corona-Konjunkturprogramm des Bundes, die das Land um 354 Millionen Euro erhöht hat. Davon werden zwei Millionen Euro für die Freiwilligendienste im Land bereit gestellt, um mit zusätzlichen Plätzen im FÖJ und im Freiwilligen Sozialen Jahr die im Bundesprogramm vorgesehene Ausbildungsinitiative zu ergänzen.

Zur Wahrung der Abstände hinterlegte Heinold die Bescheide auf einem Stuhl von dem die beiden Empfänger sie entgegennahmen. Ralf Gerhard, Geschäftsführer einer Trägergesellschaft für verschiedene ökologische Einrichtungen an der gesamten Westküste, dankte der Ministerin zugleich im Namen seiner Kollegin Birgitt Fitschen. Sie ist Projektleiterin der Jugendpfarrei Koppelsberg bei Plön. Durch die Zuwendung erhöht sich in ihrem Zuständigkeitsbereich die Anzahl der FÖJ-Plätze auf 140. Gerhard verband seinen Dank mit einem Rückblick auf die Beschränkungen der vergangenen Monate infolge der Pandemie. So sei die Betreuung von Gästegruppen ausgefallen und auch das Spendenaufkommen habe sich verringert. Davon seien neben dem NABU auch weitere Institutionen der Trägergesellschaft, wie der WWF, die Schutzstation Wattenmeer, die Seehundstation Friedrichskoog und die NSG-Sylt betroffen. Man sehe die Situation als Herausforderung an. So wurden die übrigen Aufgaben der einzelnen Institutionen fortgesetzt und zusätzlich Online-Seminare über Naturschutzthemen auf den Weg gebracht.

Zum Auftakt des Besuchs begrüßte die langjährige Leiterin des NABU-Zentrums, Sibylle Stromberg, die Finanzministerin und ihre Begleitung. „Regulär verrichten in dieser Einrichtung fünf junge Menschen ihr FÖJ“, so Stromberg. Außerdem seien noch zwei Biologen für das Zentrum tätig. Sie hat inzwischen

101 Jugendliche begleitet, die dort ihr ökologischen Einsatz absolvieren. Einblick in ihre Aufgaben gewährten die FÖJ’ler.

Daran schloss sich ein Besuch des Gartens auf dem idyllisch gelegenen Grundstück und einen Ausblick auf das Katinger Watt von einem Binnendeich an. Sichtlich beeindruckt verabschiedete sich Monika Heinold von den Naturschützern. Zur Erinnerung erhielt sie einen Mund-Nasen-Schutz mit einem Vogelmotiv sowie einen „Naturführer Eidermündung“, zu deren Autoren Sibylle Stromberg gehört.