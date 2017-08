Urteil des Bundesfinanzhofs : Finanzieller Ärger für reine Männervereine

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Das war ein Urteil, das für viele Vereine gravierende Folgen haben kann: Der Bundesfinanzhof, Deutschlands höchstes Steuergericht, hat vergangene Woche entschieden, dass ein Verein nicht gemeinnützig sein kann, wenn er ein Geschlecht und damit einen großen Teil der Allgemeinheit ausschließt (Az.: V R 52/15). Eine Freimaurer-Loge hatte geklagt – und verloren: Freimaurer-Logen existieren seit mehr als 250 Jahren in Deutschland und nehmen traditionell nur Männer auf. Auch viele der Service-Clubs wie die Lions oder die Rotarier sind rein gleichgeschlechtlich – und dann gibt es da noch Frauchenchöre, Männergesangsvereine, Schützenbruderschaften und anderes mehr.

Gemeinnützigkeit hat massive Vorteile: Sie bedeutet nicht nur Erleichterungen bei der Körperschafts- und Umsatzsteuer, es dürfen vor allen Dingen auch Bescheinigungen ausgestellt werden, die von den Förderern in ihrer Steuererklärung geltend gemacht werden können – ein nicht unerhebliches Kriterium, wenn es um Spendengelder geht. Damit ist die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für so manchen Verein in punkto Eigenfinanzierung (über-)lebenswichtig.

Für Husums Rotary-Club hat das Urteil keine Konsequenzen: „Wir haben zwei Vereine, den Club selbst und den Förderverein“, so Rotary-Vorsitzender Sven Bethune, der als Fachanwalt für Steuerrecht das Urteil mit hohem beruflichen Interesse zur Kenntnis genommen hat: „Das ist ein völlig neuer Gedanke im Gemeinnützigkeitsrecht“, sagt er. In beiden Rotarier-Vereinen seien Männer und Frauen vertreten: „Unser Club ist schon seit 2009 gemischt, wir sind 60 Männer und drei Frauen. Frauen nehmen wir selbstverständlich gern auf, sie müssen aber zu uns passen.“

Die Lions sind derzeit dabei, das Urteil zu prüfen: Von den drei Lions-Vereinigungen sind zwei – der Lions-Club Husum und der Lions-Club Husum-Goesharde Männer-Clubs, währen der Lions-Club Husum-Uthlande aus Frauen besteht. „Unsere Satzung klammert Mitglieder des anderen Geschlechts aber nicht explizit aus“, sagt Doris Ipsen, die den Uthlandern vorsteht. „Wir hatten schon Diskussionen, ob unsere Clubs lieber gemischt sein sollen oder nicht“, sagt sie. „Aber Männer und Frauen haben unterschiedliche Arbeitsweisen, und mit dieser Aufteilung klappt es besser.“ Mit den drei vorhandenen Lions-Clubs habe Husum ohnehin „eine komfortable Situation“: „Hier muss sich wirklich keiner ausgeschlossen fühlen.“

Und sonst? Husums Schützen- und Ringreitervereine sind für Männer und Frauen ebenso offen wie die Chöre. Selbst der Shanty-Chor hat drei weibliche Mitglieder.

Bleiben noch die Freimaurer. Und da gibt sich Klaus Lüking, der Logenmeister der Johannisloge „Zur Bruderliebe an der Nordsee“, gelassen: „Für uns hat der Richterspruch keine Relevanz: Wir sind zwar ein eingetragener Verein, aber haben niemals Gemeinnützigkeit geltend gemacht“, sagt er. „Es hätte natürlich Vorteile, aber wir haben uns dagegen entschieden.“ Lüking legt Wert darauf, nur für die Loge der Storm-Stadt zu sprechen. „Die Freimaurerei ist ein weites Gebiet, da gibt es ganz unterschiedliche Organisationsformen.“ Im übrigen gebe es mit der Maria-Loge auch eine reine Frauen-Loge, die als Mieter im Haus der Männer-Loge residiert. „Wir Freimaurer sind grundsätzlich sehr verschwiegen über das, was wir tun, deswegen kann ich über die Maria-Loge keine Auskunft geben“, so Lüking. „Aber ich weiß, dass sie ähnliche Werte vertritt wie die Johannis-Loge.“ Rechtlich seien beide Vereine jedoch komplett getrennt.

