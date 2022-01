Garding : Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch: Mehrfamilienhaus wurde geräumt

Ein Bewohner nahm einen undefinierbaren Geruch wahr und alarmierte die Rettungskräfte. Diese ermittelten, dass kein Gas ausgetreten war.

von Helmuth Möller

15. Januar 2022, 10:26 Uhr

Ein Bewohner nahm einen undefinierbaren Geruch wahr und alarmierte die Rettungskräfte. Diese ermittelten, dass kein Gas ausgetreten war.

Zu einem Sirenenalarm in der Stadt Garding kam es am frühen Freitagabend um 16.47 Uhr mit dem Stichwort „THGAS Haus“. Unter Leitung von Wehrführer Dennis Kielinski eilten 15 Kräfte der Einsatzabteilung mit drei großen Einsatzfahrzeugen in die „Enge Straße“.

Alarm auch für den in Garding stationierten Rettungswagen des Landkreises, Streifenwagen sowie den Löschzug Gefahrgut (LZG) aus der zwölf Kilometer entfernten Stadt Tönning und einen Trupp der SH Netz AG. Bei dem Einsatz-Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen.

Bei unserem Eintreffen waren bereits drei Wohnungen geräumt und die vierte Wohnung wurde gerade durch die Polizei geräumt. Dennis Kielinski

„Bei unserem Eintreffen waren bereits drei Wohnungen geräumt und die vierte Wohnung wurde gerade durch die Polizei geräumt“, schildert der Wehrführer die Einsatzlage vor Ort. Ein Bewohner berichtete, dass er „einen nicht definierbaren Geruch“ wahrgenommen und sicherheitshalber den Notruf zur zentralen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee gewählt habe.

„Wir haben das Gebäude mit einem Viergasmessgerät betreten und sind zur Erkundung vorgegangen“, berichtet der Einsatzleiter. „Wir haben verschiedene Messungen vorgenommen, die glücklicherweise alle negativ ausfielen. Auch konnten wir keinen gefährlichen Gasgeruch wahrnehmen.

Während der Einsatzarbeiten traf ein alarmierter Fachberater des Löschzuges Gefahrgut ein, der zur Erkundung hinzugezogen wurde. Die weiteren Einsatzkräfte des LZG brauchten nicht eingesetzt werden. Weitere Messungen nahmen die abschließend eingetroffenen Techniker der SH Netz AG vor – ebenfalls mit negativem Ergebnis.

Gebäude wieder frei gegeben

„Somit konnte das gesamte Gebäude dann wieder freigegeben werden“, sagte der Einsatzleiter und wies darauf hin: „Die Bewohner wurden während unserer Erkundung bereits sicherheitshalber durch das Team des Rettungsdienstes gesichtet.“ Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.