Eingeweiht : Feuerwehr Viöl feiert neues Löschfahrzeug

Voller Stolz präsentierte die Freiwillige Feuerwehr (FF) Viöl am Mittwochabend ihr neues Löschfahrzeug (LF). Das exakt auf die hiesigen Bedürfnisse zugeschnittene LF 10 löst das 29 Jahre LF 8 ab, für das bereits seit geraumer Zeit kaum noch Ersatzteile zu bekommen waren.

„Dass es uns so lange gute Dienste geleistet hat, ist vor allem der Verdienst unserer Maschinisten“, sagte Wehrführer Michael Schultz und erinnerte an die ersten Probleme, die noch zu beheben waren: „Das fing mit einem defekten Blinkerhebel und einer zerbrochenen Scheibe an“, sagte er. Am Ende machten auch die größer werdenden Ölflecken unter dem Fahrzeug klar, dass eine Neuanschaffung unausweichlich wurde.

Diese wurde von der Gemeinde unterstützt. Eigentlich hätte es nach dem Brandschutzbedarfsplan kein Fahrzeug dieser Größenordnung sein müssen. Mit Blick auf die wachsende Gemeinde samt Umland und die zunehmenden Anforderungen an die FF habe es genug Argumente für das größere LF gegeben. „Für mich hat die Feuerwehr Viöl überörtliche Relevanz“, so Bürgermeister Heinrich Jensen, der die Anschaffungskosten mit 370.000 Euro bezifferte. Die Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer beträgt 34.200 Euro.

„Mit diesem Beschluss habt ihr viel Weitsicht bewiesen“, lobte auch Amtswehrführer Rolf Schadwald die Gemeinde für ihr außergewöhnliches Engagement, denn das LF 10 erweitere nicht nur die Einsatzmöglichkeiten für die Wehr vor Ort, sondern stärke die Einsatzkraft im gesamten Amt Viöl. „Es ist eine Investition in das Wohlergehen und die Sicherheit aller“, sagte er und dankte auch den Kameraden: „Es ist nicht selbstverständlich, in der heutigen Gesellschaft, in der oftmals nur persönliche Interessen verfolgt werden, für andere da zu sein.“

Gekrönt wurde die kleine Feier durch den Segen, den Pastor Jens Augustin – ebenfalls aktiver Feuerwehrmann in der Viöler Wehr – unter dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ mit Liedern und Gebeten erteilte.

Nachdem Schadwald in seiner Ansprache mit den Worten „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe“ ein Zitat des Rallye-Fahrers Walter Röhrl aufgegriffen hatte, lag tatsächlich so etwas wie Liebe in der Luft. Das war der Moment, als Maschinist Ingo Jensen aus der Hand des Bürgermeisters und des Wehrführers die Fahrzeugschlüssel erhielt und „sein“ neues Gefährt vorstellen durfte.

„Das LF 10 hat eine Motorleistung von 290 PS. Es hat 1600 Liter Löschwasser und 120 Liter Schaummittel an Bord, die bei Bedarf miteinander vermischt werden können“, erklärte Jensen. „Super sind auch der Wasserwerfer, der pneumatische Lichtmast mit den starken LED-Strahlern auf dem Dach und die LED-Streifen, die überall im Wagen für eine sehr gute Ausleuchtung sorgen. Selbst im Dunkeln ist damit jedes Arbeitsmittel schnell zur Hand“, sagte der verantwortliche Maschinist und lobte auch die Sitzplätze in der Mannschaftskabine: „Die sind so ausgestattet, dass sich die Atemschutzgeräteträger während der Fahrt mit wenigen Handgriffen ausrüsten und so bestmöglich auf ihren Einsatz vorbereiten können.“ Ebenso hilfreich seien die Arbeitsplattform, mit der die Helfer bei Lkw-Unfällen schnell an das Fahrerhaus gelangen, und Geräte wie Motorsäge, Hochdrucklüfter und andere.