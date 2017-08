Langenhorn : Feuerwehr verhindert Schlimmeres

vergrößern 1 von 1 Foto: stb 1 von 1

Glimpflich ging am Sonnabend (5.) gegen Mittag ein Brand im Langenhorner Ortsteil Mönkebüll aus. Im Tannenweg stand der Holzschuppen eines Einfamilienhauses in Flammen. Gegen 11.50 Uhr hatten Anwohner Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren aus Mönkebüll, Ost- und West-Langenhorn rückten mit 40 Einsatzkräften unverzüglich an. „Und das war auch der Grund, warum nicht mehr passiert ist“, erklärte Gemeindewehrführer Hans-Jürgen Hansen.

Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehrleute verhinderte, dass bei einem kräftigem Südwest die Flammen auf Garage und Haus übergreifen konnten. Der Holzschuppen war jedoch nicht mehr zu retten. Menschen und Tiere sind nicht zu Schaden gekommen. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, konnten sich während des Einsatzes bei Nachbarn aufhalten. Die Brandursache wird noch ermittelt.