Norstedt : Feuerwehr schreibt teure Wunschliste

Das Ansinnen stand nicht auf der Tagesordnung; es wurde erst ganz zum Ende der Gemeindevertreter-Sitzung unter dem Punkt Anträge vorgetragen – und entwickelte sich zum Knaller des Abends: Die Freiwillige Feuerwehr beantragt ein neues Feuerwehrfahrzeug. Doch das ist noch nicht alles: Weil das erhoffte TSF-W mit 1000 Liter-Tank und Gruppenkabine wohl nicht in das bestehende Gerätehaus passt, steht als nächstes – oder besser: vorher – der Bau eines neuen Feuerwehrhauses auf der Wunschliste. Denn so viel ist klar: Ohne ein geeignetes Dach über dem Auto braucht man kein neues anzuschaffen. Den Antrag auf das TSF-W hat die Gemeindevertretung aufgrund der aktuell guten Kassenlage wohlwollend entgegen genommen. Über den Neubau muss noch gesprochen werden, so der allgemeine Tenor – obwohl allen schon jetzt klar ist, dass das eine ohne das andere kaum gehen wird.

„Unser jetziges TSF ist 31 Jahre alt und damit sechs Jahre über die übliche Verwendungsdauer hinaus“, führte Wehrführer Holger Kniese aus und bezog sich in seiner Begründung auch auf den Feuerwehrbedarfsplan. Der bildet für eine Wehr dieser Größenordnung Einsatzfahrzeuge mit Voraussetzungen ab, die von dem Norstedter TSF schon lange nicht mehr erfüllt werden. Eine Generalüberholung und Umrüstung komme aber nicht in Frage – zu teuer und zudem unwirtschaftlich, meinte Kniese. Und um das geforderte Leistungsspektrum im Einsatzfall in vollem Umfang abdecken zu können, geht er zudem davon aus, dass ein 7,5-Tonner für die Norstedter Wehr in Zukunft nicht mehr ausreichen wird. Aus diesem Grund hätten auch schon einige Nachbarwehren größere Fahrzeuge bekommen.

Auch bei den Überlegungen für den Neubau des Gerätehauses blickt die Wehr weit voraus: Es sei ja kein Geheimnis, so Kniese, dass die Gastwirtschaft im Ort nicht mehr ewig Bestand haben wird. Deshalb sollte das Feuerwehrhaus so geplant werden, dass es später mit entsprechenden Erweiterungen zu einem Dorfgemeinschaftshaus werden kann. Als Standort würde sich seiner Meinung nach beispielsweise das Gelände des Freibades anbieten, das auch in dieser Saison wieder ein erhebliches Minus eingefahren hat.

Neben einer längeren Aussprache über den Haushalt 2018 waren die im November erfolgten Neuwahlen zum Jugendgemeinderat (JGR) Thema des Abends. So verabschiedete der JGR-Vorsitzende Gunnar Jensen drei seiner Mitstreiter, die zum Teil schon seit 2013 als Gründungsmitglieder mit dabei waren: Für ihren Einsatz um die Belange der Kinder und Jugendlichen in Norstedt erhielten Marco Kniese, Vilje Caspersen und Derya Benett Kino-Gutscheine. Die drei waren aus Altersgründen nicht wieder angetreten oder schlichtweg nicht wiedergewählt worden. „Norstedt war in diesem Jahr als einzige Gemeinde im Amt in der glücklichen Lage, für den Jugendgemeinderat wesentlich mehr Kandidaten aufstellen zu können, als am Ende gewählt werden konnten“, erklärte Jensen. Neun wurden benötigt, zwölf hatten für das Gremium kandidiert. Im Übrigen, lobte Bürgermeister Volker Carstensen, sei die Satzung, die inzwischen von fast allen JGR im Umland beschlossen wurde, eine bemerkenswerte Fleißarbeit von Gunnar Jensen, Marco Kniese und Gemeindekümmerin Kerstin Heuer-Lehnert gewesen.

Haushalt 2018

Ergebnisplan: 65.700 Euro

Finanzplan

Einnahmen: 816.400 Euro,

Ausgaben: 729.500 Euro,

Investitionstätigkeit: 12.000 Euro



Einnahmen

Schlüsselzuweisungen: 0 Euro,

Einkommenssteueranteil: 164.300 Euro,

Grundsteuer A: 310 Prozent (18.300 Euro),

Grundsteuer B: 310 Prozent (33.200 Euro),

Gewerbe: 380 Prozent (534.900 Euro)

Ausgaben

Kreisumlage: 235.100 Euro,

Amtsumlage: 111.300 Euro,

Schulverbandsumlage: 61.100 Euro,

Schulkosten: 15.600 Euro

Einwohnerzahl: 385