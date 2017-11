Mildstedts Feuerwehr braucht Platz : Feuerwehr in Mildstedt braucht mehr Platz

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Traditionell finden die Sitzungen des Mildstedter Kommunalausschusses im Feuerwehrhaus statt – und diesmal war sie auch zentrales Thema. Wehrführer Holger Funk warb für eine gute Ausrüstung seiner 54 Einsatzkräfte. „Bereits 32 Einsätze wurden in diesem Jahr abgearbeitet. Unsere Eintreffzeit an den Einsatzstellen liegt bei durchschnittlich neun Minuten“, sagte der neue Gemeindewehrführer, „und durchschnittlich elf Einsatzkräfte sind tagsüber bei den Einsätzen vor Ort.“ Kritik schickte Funk dann postwendend hinterher: „Diese Zahl ist mir zu gering. Ich habe gesehen, dass wir viele junge Familien haben, da ist genug Potenzial. Da muss sich jetzt auch mal die Gemeinde drum kümmern, dass wir mehr werden.“ Zum Feuerwehrgebäude, in dem auch die Halle für die vier großen Einsatzfahrzeuge untergebracht ist, sagte er: „Das Feuerwehrgebäude ist Baujahr 1989 – inzwischen hat sich einiges getan. Ich möchte den Gemeinderat bitten, die Erweiterung auf die Agenda zu nehmen.“

Das befürwortete der stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende Rolf Ehlers (AWG): „Wir haben die Möglichkeit, nach hinten anzubauen. Als Ausschuss sollten wir das Ganze voranschieben, damit unsere Finanzausschuss-Vorsitzende Telse Jacobsen weiß, welche Gelder da zum Ansatz kommen.“ Auf Vorschlag des Ausschuss-Vorsitzenden Horst-Werner-Kühl (SPD) wird der Bauausschuss beraten.

Wehrführer Holger Funk war aber noch nicht am Ende seiner Wunschliste: „Wir bekommen neue Schutzausrüstungen für 16 Einsatzkräfte. Wir müssten dann nochmal aufstocken und zusätzlich sechs Mal Einsatzbekleidung zu jeweils 650 Euro plus 25 Helme zu je 340 Euro anschaffen.“ Das wären dann Mehraufwendungen von 12.400 Euro. „Für 2019 stehen neue Reifen für unsere Einsatzfahrzeuge an – einer davon kostet soviel wie mancher Gebrauchtwagen – nämlich 1300 Euro“, erklärte Funk. „Die Reifen an unseren Einsatzfahrzeugen sind keineswegs abgefahren – sie sind einfach nur alt.“ An dieser Stelle zog der Vorsitzende seinen Notizzettel hervor: „Wir hatten 48.800 Euro im Feuerwehrhaushalts-Ansatz für 2018 – dann müssen wir nochmal rund 12.000 Euro dazurechnen und liegen so bei rund 60.000 Euro. Wir werden den Finanzausschuss bitten, diese Summe im Etat einzuarbeiten.“

Anschaffungen möchte auch der Bauhof vornehmen, wie dessen Leiter Jörg Boysen vermittelte: „Die Schutzkleidung für die Mitarbeiter muss ja von der Gemeinde gestellt werden. Anstelle eines Kaufs könnte man sie mieten.“ Dazu hielt Tim Miethke von der Firma CWS-boco einen Vortrag. Die anschließende Rechnung machte der Ausschuss gemeinsam mit dem Bauhofleiter auf: „Bis jetzt zahlt die Gemeinde jährlich 1627 Euro für Arbeitskleidung. Die Leihfirma nimmt jährlich 2400 Euro. Davon wären allerdings 720 Euro abzuziehen, denn die sechs Bauhofmitarbeiter wären bereit, jeder monatlich zehn Euro dafür zu zahlen, dass sie ihre Wäsche nicht mehr zuhause waschen müssen.“ Edda Westphalen-Jessen (CDU) forderte, noch einen Vergleichsanbieter zu kontaktieren – und Vorsitzender Kühl signalisierte: „Wir schließen einen Vertrag und wollen das Angebot mal ein Jahr lang testen. Wir beziehen den monatlichen Arbeitnehmeranteil von zehn Euro je Mitarbeiter mit ein.“ Abstimmungsergebnis des vollzählig anwesenden Ausschusses: Ein „Ja“ von Horst-Werner Kühl (SPD), Ernst Julius Levsen (AWG), Anja Hausburg, Hans-Josef Schmidt (beide CDU) und Enthaltungen von Timo Hagemann, Gabriela Schütt (beide SPD) und Rolf Ehlers (AWG). Das Thema wird im Finanzausschuss Ende des Monats beraten.

Bauhofleiter Jörg Boysen trug weiter vor: „Ich möchte einen Hochdruckreiniger für 4300 Euro anschaffen plus Helme und Zubehör. Wir besetzen derzeit fünf Arbeitsplätze und unterstützen die Gemeinschaftsschule mit 40 Prozent. Ein Mitarbeiter ist wöchentlich zwei Tage lang mit Hausmeistertätigkeiten in der Schule beschäftigt. Wir bedienen in Mildstedt 650 und in Rosendahl 250 Straßeneinläufe, die dreimal jährlich gereinigt werden müssen. Da werden beim Anheben der schweren Eisendeckel 76 Tonnen bewegt – ohne die rund 20 Kilogramm schweren Eimer mitzurechnen, die wir aus den Gullys heben. Zusätzlich kümmern wir uns um die 41 Mülltonnen der Gemeinde und 3,5 Kilometer Rinnsteine in der Gemeinde. Für letztgenannte Arbeiten habe ich mal einen Hako-Besenwagen vorstellen lassen. Der kostet 71.000 Euro – aber nach einem ernsthaften Gespräch mit dem Verkäufer habe ich 59.800 Euro herausgeschlagen.“ Jörg Boysen wies auch auf die zwölf Fahnenmasten in der Gemeinde hin: „Die brauchen wir auch mal neu.“ Wieder zog Vorsitzender Horst-Werner Kühl seinen Notizzettel zu Rate: „Alles zusammen sind wir bei 120.000 Euro für den Bauhof.“ Allgemeinde Zustimmung.

Dann kommen neue Aufgaben auf den Bauhof zu, wie Bürgermeister Bernd Heiber (SPD) bekanntgab: „Der Bauhof muss Buch führen über unsere Bäume und auch über unsere Fuß- und Radwege.“ Außerdem soll ein Gebäude-Kataster erstellt werden.

Gemeindevertreter Günter Jacobsen (FDP) ist gleichzeitig Vorsitzender des Fördervereins Naturerlebnisraum und berichtete: „Der NER wird von vielen Kindergartenkindern besucht. Wir hatten einen neuen Pavillon zwischen Aussichtsturm und Sitzgruppen angedacht. Der NER ist von 2002. Wir wollen auch die Beschilderung erneuern. Wir würden 5000 Euro dazuzahlen.“ Bürgermeister Heiber sagte eine Beteiligung zu.