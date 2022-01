Alarm in Friedrichstadt : Feuerschein in der Innenstadt: Spaziergänger alarmiert Feuerwehr

Am Dienstagabend mussten die Feuerwehren von Friedrichstadt und Koldenbüttel ausrücken. In der historischen Altstadt von Friedrichstadt war ein Feuer entdeckt worden.

19. Januar 2022, 08:54 Uhr

Am Dienstagabend mussten die Feuerwehren von Friedrichstadt und Koldenbüttel ausrücken. In der historischen Altstadt von Friedrichstadt war ein Feuer entdeckt worden.

Sirenenalarm am Dienstagabend um 19.11 Uhr in Friedrichstadt und der Nachbargemeinde Koldenbüttel: Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er hinter einem Haus in der Lohgerberstraße einen größeren Feuerschein wahrgenommen habe.

Aus der städtischen Feuerwache rückten unter Leitung von Wehrführer Thorsten Mahmens 15 Einsatzkräfte mit sämtlichen Fahrzeugen in Richtung Innenstadt aus, hinzu kamen aus der Feuerwache Koldenbüttel im dortigen Gemeindezentrum 20 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Die Innenstadt von Friedrichstadt stellt durch die sehr enge Bebauung ein großes Gefahrenpotential dar und lässt die Einsatzkräfte stets besonders aufhorchen.

Hausbewohner meldet sich bei der Wehr

Nach raschem Eintreffen der Einsatzkräfte fand zunächst eine Suche statt, denn der Anrufer konnte keine genaue Gebäudeangabe machen. Noch während die Einsatzkräfte die Lohgerberstraße durchstreiften, machte sich ein Hausbewohner bemerkbar und teilte mit, dass er hinter seinem Haus ein Feuer in einer Feuertonne angezündet habe.

Erleichterung bei den Einsatzkräften, die daraufhin die Feuerstelle in Augenschein nahmen. „Von dem Feuer gingen keine Gefahren aus“, berichtete Einsatzleiter Thorsten Mahmens – und gab diese Rückmeldung auch an die zentrale Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee weiter.

Lieber rücken wir einmal zu viel aus als zu spät oder gar nicht. Thorsten Mahmens, Wehrführer und Einsatzleiter

Abschließend lobte er den Anrufer: „Wir sind sehr dankbar für jeden aufmerksamen Passanten, der sich bei einer Beobachtung dann auch nicht scheut, den Notruf zu wählen. Lieber rücken wir einmal zu viel aus als zu spät oder gar nicht.“ Um 19.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Feuerwachen zurückkehren.