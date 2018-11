Friedrichstadt : Feueralarm in der Altstadt

Nur mit Mühe gelangt die Friedrichstädter Feuerwehr zu ihrem Einsatzort in der Innenstadt.

von Helmuth Möller

18. November 2018, 14:05 Uhr

Friedrichstadt | Der Alarm kam am Sonnabend um 15.45 Uhr: Aus der Kirchenstraße in der Friedrichstädter Innenstadt wurde ein Feuer in einem Wohnhaus gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten innerhalb kürzester Zeit aus und hatten Mühe, mit den großen Fahrzeugen durch die zugeparkten Straßen zu kommen. „Das war mal wieder Zentimeterarbeit“, kommentierte einer der Feuerwehrleute. Vor Ort signalisierte starker Qualm den Einsatzort in der Küche des Wohnhauses. Ein Feuerwehrmann gelangte durch ein Fenster ins Hausinnere und öffnete die Türen. Atemschutz-Gerätetrupps bahnten sich danach einen Weg ins Innere.

In den nächsten Minuten traf die Feuerwehr Koldenbüttel – ebenfalls mit Atemschutzgeräteträgern – ein, auch in der Nachbargemeinde hatte es Sirenenalarm gegeben. Zusätzlich alarmiert wurde der Löschzug Gefahrgut (LZG) der Tönninger Feuerwehr. Dieser gelangte aber nicht mehr bis zum Einsatzort, sondern war auf der Anfahrt auf der B 5 nahe der Janskurve mit einem anderen Notfall beschäftigt.

Die Einsatzkräfte in Friedrichstadt setzten rasch Wasser aus ihren großen Tankern ein und legten Schläuche zu den Hydranten. Zahlreiche Einwohner verfolgten die Löscharbeiten in der Innenstadt. Nach einer Stunde waren sie beendet. Im Einsatz waren drei Feuerwehrfahrzeuge und 14 Aktive aus Friedrichstadt sowie ein Einsatzfahrzeug und acht Feuerwehrleute aus Koldenbüttel. Für die Friedrichstädter Wehr war dies bereits der 41. Einsatz in diesem Jahr.

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache des Feuers. Verletzt wurde niemand.

Gerätewart Manuel Fritz-Paulsen sagte zur Situation auf der Anfahrt: „Nur eine halbe Stunde später, und wir wären da überhaupt nicht mehr durchgekommen. Das war diesmal aufgrund der vielen parkenden Autos schon knapp mit der Durchfahrbreite.“