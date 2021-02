Stapel : Feueralarm im Seniorenheim

In einem Fahrstuhl war am Freitag eine elektrische Leitung in Brand geraten.

Stapel | Sirenenalarm rund um Stapel am Freitagnachmittag um 14.25 Uhr: Gemeldet war ein Feuer in einer sehr großen Seniorenwohnanlage („Haus Regenbogen“). Feuerwehren aus Stapel, Erfde, Bergenhusen und Wohlde rückten mit zahlreichen Fahrzeugen aus. Auch der Rett...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.