Hollingstedt : Feuer auf dem Friedhof

In der Nacht zum 13. November geht ein Schuppen in Flammen auf. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Avatar_shz von hn

15. November 2019, 09:45 Uhr

Hollingstedt | In der Nacht zu Mittwoch (13. November) gegen 1.45 Uhr brannte es in Hollingstedt auf dem Friedhof in einem Geräteschuppen, wie die Polizei mitteilt. Der Schuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Anwohner waren in der Nacht auf einen hellen Feuerschein aufmerksam geworden und hatten daraufhin den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt und Spuren wurden gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Schleswig sucht Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen im Bereich beobachtet haben und bitten, dass sich diese unter Telefon 04621/840 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?