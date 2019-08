Ferienpass 2020 im Fokus

Der diesjährige Pass des BISS hat ausgedient – aber für den nächsten werden schon Partner gesucht

von Stefan Petersen

21. August 2019, 18:06 Uhr

Husum | „Was ist gefragt, was wird gebraucht, was können wir leisten?“ Diese drei Fragen gilt es alljährlich zu beantworten, wenn es um das neue Ferienpass-Angebot geht.

Das städtische Kinder- und Jugendforum BISS bietet seit Ende der 1980er Jahre den Ferienpass mit vielen Aktionen in den Sommerferien an. Kaum liegt der heiß begehrte Ferienpass druckfrisch zum Verkauf bereit, ist seine Zeit auch schnell vorbei. Sein Leben währt genau sechs Sommerferien-Wochen. Dann wird er, meist völlig abgegriffen, dem Altpapier zugeführt. Kaum jemand ahnt allerdings, wie viel Arbeit in dem kleinen Heftchen steckt, welches seit mehr als drei Jahrzehnten Husumer Kindern und Jugendlichen die Ferien versüßt.

Rund 600 Ferienpässe wurden dieses Jahr für „kleines“ Geld verkauft und 500 Anmeldungen für die 25 Aktionstage gezählt. „Das sind tolle Zahlen“, freut sich BISS-Leiter Lars Wulff mit seinem Team.

„Wir fangen schon im Dezember an, Termine und Kooperationen festzuzurren“, sagt Mille Manske, die den Ferienpass seit 19 Jahren begleitet und zu einem großen Teil zusammenstellt. Wulff fügt hinzu: „Jede Seite, jedes Layout und jede Aktion wird sorgfältig vorbereitet. Wir können locker mit den Ferienangeboten und Ferienpässen anderer größerer Städte mithalten.“

Der Ferienpass bietet zahlreiche Vergünstigungen, aber auch viele Aktionen und Veranstaltungen. „Wir bestreiten im BISS einen Großteil des Ferienpass-Programms selbst. Husum kann einfach nicht auf so viele Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen zurückgreifen, die den Pass mitgestalten, da ist Eigeninitiative gefragt. Wir machen das nebenbei in unserer täglichen Arbeit“, so Manske.

Jutta Wolf, ebenfalls Erzieherin im BISS, hat den Ferienpass von der ersten Stunde an und damit die Veränderungen erlebt. Die ersten Exemplare wurden damals noch am Rathaus-Drucker selbst kopiert, gefaltet und getackert. Heute ist der Pass als Broschüre professionell gestaltet. „Im Prinzip hat sich inhaltlich wenig geändert. Allerdings müssen wir auch unsere Aktionen an die veränderten Umstände anpassen. Der virtuellen Welt muss mehr entgegengesetzt werden, aber es gelingt uns immer wieder. Es geht nicht um Riesen-Knaller, sondern um die Beziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Wenn das gelingt, dann haben alle Spaß, damals wie heute“, sagt die erfahrene Fachkraft.

In Zukunft wird das BISS-Team weitere Kooperationspartner mit ins Boot holen. Wer etwas beitragen möchte, meldet sich direkt im BISS, Norderstraße 15, unter Telefon 04841/800008 oder per E-Mail an biss@husum.de.