qualifikation für die Deutsche Boßel-DM : Favorit ist wieder im Rennen

Die 9. Deutsche Meisterschaft (DM) im Boßeln findet am Freitag, 11. und Sonnabend, 12. Mai 2018 in Aurich/Ostfriesland beim Friesischen Klootschießer-Verband (FKV) statt. Dafür haben die schleswig-holsteinischen Straßenboßlerinnen und Straßenboßler auch ihre zweite Ausscheidung in Holstenniendorf/Steinburg durchgeführt. Die Qualifikationen werden vom Unterverband Steinburg für den Landesverband organisiert.

Um sich einen Platz für die DM zu sichern, muss man an zwei von den drei Ausscheidungen teilgenommen haben. Bei den Männern qualifizieren sich fünf für das Landesteam, bei den Frauen vier und bei den Junioren und Juniorinnen jeweils drei. Hinzu kommt jeweils eine Reservekraft.

Jeder Teilnehmer hatte wieder zehn Würfe mit der 800 Gramm schweren irischen Eisenkugel zu absolvieren. Die Platzierungen wurden mit einer Platzziffer versehen. Bei dem regnerischen Wetter waren die Bedingungen auf der neu asphaltierten Straße nicht unbedingt ideal. Oft hörte man den in Dithmarschen kreierten Spruch „Straßenboßeln ist ein Sport zum Ärgern“, denn manch gut angesetzter Wurf verließ schnell die Straße.

Bei den Männern hat sich das Karussell bei der Kunststoffkugel mächtig gedreht, hier haben vier Eiderstedter Chancen auf eine DM-Teilnahme. Sieger wurde Matthias Kettenbeil vom BV Koldenbüttel mit 1533 Metern, nachdem er in der ersten Qualifikation auf dem 17. Platz gelandet war. Mit „im Geschäft“ ist nun auch sein Vereinskamerad Daniel Koch. Er kam mit 1411 Metern auf den vierten Rang. Bei Thore Lesch (K-Bund), dem Sieger der ersten Ausscheidung, lief es nicht so gut, und es reichte nur zum 15. Platz. Björn Bartz (K-Bund) hat nach seinem achten Platz in der ersten und dem fünften Platz in der zweiten Ausscheidung auch noch alle Chancen. Mit der Gummikugel lief es bei Torsten Gebert (K-Bund) am besten, und er siegte mit 1645 Metern. Damit hat er nach seinem 13. Rang in der ersten Ausscheidung wieder beste Aussichten auf eine DM-Teilnahme. Das gleiche gilt auch für Melf Rathjens (Garding), Sven Diedrichsen (Rödemis), Torge Meister (Eiderbund) und Dirk König (Tating), für die vier bringt die dritte Ausscheidung am 12. November die Entscheidung.

Bei den Frauen gingen Dörte Christiansen (Oldenswort) mit der Platzziffer fünf und Hannah Otto (Uelvesbüll/Norderfriedrichskoog) mit der acht in die zweite Ausscheidung mit der Kunststoffkugel. Während Dörte Christiansen mit 1112 Metern den vierten Platz belegte, kam Hannah Otto mit 1191 Metern auf den zweiten. Beide liegen damit gut im Rennen. Dagegen muss Martje Peters noch kräftig zulegen. Nach dem dritten Rang in der ersten Ausscheidung langte es nun nur zum 17. Platz. Mit der Gummikugel kam Dörte Christiansen auf den zweiten Rang, sie hat nach dem vierten Platz in der ersten Ausscheidung beste Aussichten auf die DM in Aurich. Melina Witt (Uelvesbüll/Norderfriedrichskoog) hat nach ihrem dritten Platz ebenfalls noch Chancen.

Bei den Juniorinnen hat sich Lucy Jöhnke (K-Bund) mit der Kunststoffkugel bereits qualifiziert. Nach dem Sieg belegte sie nun den zweiten Rang. Für Helen Hansen (Tetenbüll) sieht es nach dem Plätzen zwei und drei auch gut aus. Emily Rathje (Tetenbüll) hat mit der Gummikugel die Plätze eins und drei belegt und wird auch mit nach Aurich fahren. Chancen hat auch Lucy Jöhnk nach ihrem zweiten Platz.