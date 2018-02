Fasching für Kinder

von Ilse Buchwald

02. Februar 2018, 13:41 Uhr

Heute veranstaltet der TSV Tetenbüll seinen Kinderfasching in der Grundschule in Tetenbüll. Einlass ist ab 14.30 Uhr, das Programm beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es steht ein Kuchenbufett mit Getränken bereit, um Kuchenspenden wird gebeten. Zu diesem Fest sind alle eingeladen, die Freude am Verkleiden, an Spiel, Spaß und Musik haben, nicht nur die TSV-Mitglieder. Damit der Hallenboden geschont wird, sollten Hallenschuhe mitgebracht werden.