Farbenfroh gegen den Straßenlärm

von Friederike Reußner

10. Dezember 2019, 17:21 Uhr

Husum | 220 Meter in 1970er-Jahre-Optik: Die Lärmschutzwand, die an der Schobüller Straße vor dem Neubaugebiet Hockensbüll hochgezogen worden ist, trifft nicht jeden Geschmack, wie aktuelle Diskussionen auf Facebook zeigen. Dass dort eine Lärmschutzwand hin muss, sei im Rahmen der Bauleitplanung deutlich geworden, erklärt Bauamtschef Jörg Schlindwein. Die ungewöhnliche Farbgebung sei Teil „des Gestaltungskonzeptes der öffentlichen Erschließungsanlagen. Diese wurden auch stetig in den öffentlichen Sitzungen vorgestellt“.

Neben der Wand sind nun auch die Straßen im Baugebiet fertig. Die Baugrundstücke sind fast zu 100 Prozent vergeben, weiß der Bauamtsleiter. Die ersten Bauvorhaben wurden bereits begonnen, im kommenden Jahr könne man mit reger Bautätigkeit auf dem Grundstück rechnen.