Adventskalender : Fantasterei für den guten Zweck

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 05.Nov.2017 | 17:45 Uhr

Der Adventskalender der Husumer Lions Clubs Uthlande und Goesharde bietet auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit, einen von 120 Preisen im Mindestwert von 50 Euro zu gewinnen. Hinter jeder der 24 Kalendertüren verbergen sich Nummern. Stimmt eine von ihnen mit der persönlichen Losnummer hinter der 25. Tür überein, darf sich der Besitzer über einen Gewinn freuen. Zugleich tut er mit einem Einsatz von nur fünf Euro auch noch anderen Gutes.

Das Motiv des diesjährigen Kalenders stammt von dem gebürtigen Husumer Künstler Hans-Ruprecht Leiß. Dank seiner fantasievollen Illustration konnten die Lions fast 100 Sponsoren gewinnen und das kleine Kunstwerk so mit einem größtmöglichen Nutzeffekt verbinden. Die fertigen Kalender wurden von der Druckerei als flache Blätter geliefert, die noch gefalzt und geklebt werden mussten. Das übernahmen die Lions in ehrenamtlicher Heimarbeit. So konnten weitere Kosten vermieden werden, und darum bleibt besonders viel vom Erlös. Den wollen die Lions für Projekte in der Region wie „Familien in Not“, die eigene Aktion „Ferien-Freude“ oder die Husumer Tafel verwenden.





>Erhältlich sind die Adventskalender bei der Apotheke in Hattstedt, den Husumer Nachrichten, Edeka-Center Jessen, Edeka Neukauf Clausen, C. J. Schmidt, Kokon Naturtextilien, Galerie Tobien, Weinkomtor Schiemann, auf Nordstrand in der Engel-Mühle, der Schäferei Baumbach und der Nordstrander Töpferei, bei Optik Wesemann, Physio-Therapie Husum, im Schlosscafé, in der Schlossbuchhandlung und im Husumer Weihnachtshaus.