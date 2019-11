Großprojekt in Husum : Familienbad: Erfolg durch Kooperation

Die Machbarkeitsstudie zum geplanten Sport- und Freizeitzentrum war Gegenstand im Husumer Hauptausschuss.

Husum | Während manch einer noch mit der Wahl des Standortes für das neue Familienbad hadert und Husums Kämmerer wegen der angespannten Haushaltslage eine Prioritätenliste für städtische Großvorhaben anmahnt, schreiten die Planungen für eines der größten Bauvorhaben in Husum zügig voran. Das jedenfalls konnten die Mitglieder des Hauptausschusses einem Bericht von Bauamtsleiter Jörg Schlindwein entnehmen.

Bevor dieser die dazugehörige Machbarkeitsstudie vorstellen konnte, hatte es im Gremium Irritationen zu der Frage gegeben, warum die Anlage mit dem Hinweis „vertraulich“ versehen worden war. Er sehe kein Problem, die Studie öffentlich zu erörtern, sagte Kämmerer Dirk Pohlmann auf Nachfrage, lege aber auch keinen Wert darauf, sensible Daten im Internet wiederzufinden.

Ein bisschen Vertraulichkeit gibt es nicht Torsten Schumacher, SPD

Das brachte Torsten Schumacher auf den Plan. Entweder oder, mahnte der SPD-Politiker: „Ein bisschen Vertraulichkeit gibt es nicht.“ Martin Kindl (CDU) versuchte zu vermitteln. Vertrauliche Inhalte müssten hier ja nicht unbedingt angesprochen werden, riet der Bürgervorsteher. So war der Weg frei für Schlindwein, erste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu präsentieren.

Zunächst habe die Stadt nur ein Familienbad bauen wollen, blickte der Bauamts-Chef zurück. Dann aber hätten sich mit dem TSV Husum 1875 und der Schicke Wiese GbR potenzielle Partner vorgestellt, die das Projekt um Sportangebote sowie eine E-Kart- und eine Bowlingbahn erweitern wollten. In der Studie würden daher auch und vor allem Fördervoraussetzungen für das Gesamtvorhaben beleuchtet.

Insgesamt wird die Studie, die nach vier Monaten Arbeit bereits kurz vor der Fertigstellung steht, rund 140 Seiten umfassen Jörg Schlindwein, Bauamtsleiter

Vor diesem Hintergrund werden Standort und Verkehrserschließung, aber auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie die Wettbewerbsbedingungen im Allgemeinen analysiert. „Insgesamt wird die Studie, die nach vier Monaten Arbeit bereits kurz vor der Fertigstellung steht, rund 140 Seiten umfassen“, berichtete Schlindwein.

Ein besonders wichtiger Aspekt: Welche Strahlkraft wird das neue Angebot haben? Dazu wurde das Umland des Bades in fünf Zonen aufgeteilt, die von unmittelbaren Nachbargemeinden wie Mildstedt bis nach Neumünster oder an die dänische Grenze und darüber hinaus reichen. In einem Zwischenfazit heißt es, dass Lage und Verkehrsanbindung des Zentrums nichts zu wünschen übrig lassen.

Außerdem wird mit bis zu 1,5 Millionen Einwohnern und Touristen gerechnet, für die das neue Angebot von Interesse sein dürfte. Und da es Vergleichbares im weiteren Einzugsgebiet nicht gibt, stehen die Signale auch in diesem Punkt auf Grün, so Schlindwein.

Vier "Meilen"

Für die weitere Konzeptentwicklung sind vier „Meilen“ im Gespräch. Die „unterhaltsame Meile“ umfasst Foyer, Rezeption, Lounge, eine zentrale Gastronomie sowie den Zugang zum Backoffice. Die „Nasse Meile“ besteht neben dem Bad selbst aus dem Saunabereich sowie den dazugehörigen gastronomischen Angeboten, die „sportliche“ aus den Sportangeboten des TSV mit Kursräumen und Außenanlagen und die „schnelle Meile“ aus E-Kartbahn und Bowlinganlage.

Im „Raumbuch“ werden allein für das Erlebnisbad rund 6500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche veranschlagt. Und darin sind die Parkplätze noch gar nicht enthalten. Hier stehe die Stadt bereits in Verhandlungen mit den Nachbarn. Allein auf die Stadt kämen nach jetzigem Stand Kosten in Höhe von 24 Millionen Euro brutto zu. „Das kann sich durch Synergien aber noch verringern“, so Schlindwein. „Und natürlich sind wir darauf aus, bestmögliche Synergien zu erzielen.“

Nächste Schritte: Januar 2020

Die Machbarkeitsstudie soll Anfang Januar fertig gestellt sein. Nach einem entsprechenden Beschluss im Hauptausschuss werde danach zeitnah der Förderantrag gestellt und der Wettbewerb ausgelobt.