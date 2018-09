Kreistag Nordfriesland : Familien sollen entlastet werden

Der Kreistag Nordfriesland fordert vom Land, auch die Kosten von Bus- oder Bahntickets der Oberstufen- und Berufsschüler zu übernehmen.

Wer die Oberstufe einer Schule besucht oder Auszubildender und Berufsschüler ist, muss sein Bus- oder Bahnticket selbst bezahlen – in den allermeisten Fällen wohl die Eltern. Das muss sich nach Ansicht des nordfriesischen Kreistages zeitnah ändern. Die Landesregierung wurde jetzt einstimmig aufgefordert, „die Finanzierungslücke bei der Kostenübernahme der Schülerbeförderung zu schließen“. Den Antrag dazu hatte die Jamaika-Kooperation von CDU, Grünen und FDP eingebracht.

Für Familien bedeuten diese Schülerbeförderungskosten eine erhebliche Mehrbelastung, sagte Leif Bodin (CDU). Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, die Ungleichbehandlung mit Schülern anderer Klassenstufen abzuschaffen.

Im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP sei festgeschrieben, dass geprüft werden soll, ein „kostengünstige Azubi-Ticket“ einzuführen. Bereits beschlossen sei überdies ein landesweites Semesterticket für Studierende. Das Land bekenne sich also zu seiner Verantwortung, so Bodin. Jetzt gelte es, als Kreis Druck in Kiel zu machen, um ebenfalls eine Lösung für Schüler der Klassenstufen 11 bis 13 an weiterführenden Schulen sowie Ausbildende und Berufsschüler zu erhalten.

Truels Reichardt (SPD) begrüßte es, dass das Jamaika-Bündnis damit in punkto kostenloser Schülerbeförderung für den genannten Personenkreis die Position der Jungsozialisten in Nordfriesland und im Land übernehme. Allein: „Mir fehlt der Glaube, dass die Landesregierung tätig wird“, so Reichardt. Mit Blick auf die anstehende Haushaltsberatung für 2019 hält er es denn auch für nötig, dass der Kreis Nordfriesland selbst tätig wird und „nicht auf ein Wunder aus Kiel wartet“.

Dr. Peter Schröder (Grüne) hofft, dass genug Mittel zur Verfügung stehen, um die gewünschte Lösung auch umzusetzen. „Hier ist eindeutig das Land gefordert und es kann mit einer Nachbesserung für mehr Gerechtigkeit sorgen“, bekräftigte Michael Lorenzen von der Wählergemeinschaft (WG-NF). Die Finanzierungslücke zu schließen sei ein wichtiger Schritt, sagte Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW): „Eine gute Initiative, Glückwunsch, wir sind dabei.“

Im Koalitionsvertrag hatte Jamaika in Kiel selbst angekündigt: „Wir streben ein landesweit gültiges Semesterticket an, das nach Möglichkeit gemeinsam mit Hamburg geschaffen werden sollte. Wir werden prüfen, ob und wie der Erwerb dieses Tickets auch für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende, Freiwilligendienstlerinnen und Freiwilligendienstler geöffnet werden kann. Diese Maßnahmen werden wie die anderen Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln finanziert.“