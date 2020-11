Polizei warnt vor Trickbetrügern : Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter in Friedrichstadt und Husum unterwegs

Am Donnerstag haben Unbekannte versucht, unter einem Vorwand in die Wohnungen von zwei Seniorinnen zu gelangen.

06. November 2020, 13:57 Uhr

Friedrichstadt/Husum | Eine 80-jährige Seniorin aus Friedrichstadt ließ sich Donnerstagmittag (5. November) nicht beirren: Als ein angeblicher Wasserbeschaffungsverbands-Mitarbeiter gegen 12 Uhr an ihrer Haustür klingelte und vorgab, dass in der Nachbarschaft ein Rohrbruch behoben werden und er deshalb ihren Haupthahn im Badezimmer abdrehen müsse, verlangte die Hausbewohnerin das Vorzeigen eines Ausweises. Der Mann gab an, diesen aus seinem Fahrzeug holen zu müssen. Die Seniorin rief sofort bei dem Wasserverbund an. Sie erhielt die Information, dass in Friedrichstadt kein Rohrbruch bekannt sei. Der angebliche Mitarbeiter kehrte nicht zurück.

Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit. Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Unbekannten.

Die Seniorin beschrieb den Mann folgendermaßen: Er ist zirka 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und braune Augen. Er trug einen blauen Anzug mit dunkler Krawatte.

Der Mann behauptete, die Wasseruhr ablesen zu wollen

Ein ähnlicher Sachverhalt wurde auch am frühen Donnerstagnachmittag (5. November) gegen 13.00 Uhr aus Husum gemeldet. Dort klingelte ein fremder Mann, angeblich ein Mitarbeiter der Stadtwerke, an der Wohnungstür einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hafens. Er gab an, die Wasseruhr ablesen zu müssen. Die Bewohnerin fragte nach einem Ausweis, woraufhin der Mann schnellen Schrittes davoneilte.

Dieser Mann sprach mit Akzent, war untersetzt, hatte dunkles Haar und dunkle Augen. Er wirkte gepflegt, trug einen dunkelblauen Anorak und ein weißes Hemd mit Krawatte.

Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen versucht wurde, in die Wohnungen der Seniorinnen zu gelangen. Immer wieder werden in solchen Zusammenhängen Diebstähle von Schmuck und Bargeld angezeigt. Zumeist agieren die Täter dann zu zweit. Während der eine die Bewohner ablenkt, durchsucht ein anderer die Wohnräume nach Wertsachen.