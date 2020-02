Betrügerische Telefonate : Falsche Polizisten rufen Husumer Senioren an

Mit Trick-Telefonaten haben Betrüger erneut versucht, ältere Bürger in Husum um ihr Geld zu bringen.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

11. Februar 2020, 13:24 Uhr

Husum | Am Vormittag des heutigen Dienstag sind wieder diverse Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Seniorinnen und Senioren im Bereich Husum eingegangen. Diese ließen sich nicht täuschen, legten den Hörer auf und informierten die richtige Polizei.

Ein vermeintlicher Polizeibeamter rief bei Rentnerinnen und Rentnern an, berichtete von einer Festnahme eines Einbrechers und einer dadurch aufgefundenen Liste auf der die Daten der Angerufenen fungierten. Die Ermittlungen hätten nun ergeben, dass das gesparte Geld der Seniorinnen und Senioren in Gefahr sei. Die Angerufenen beendeten in allen bekannten Fällen sofort das Gespräch und informierten die richtige Polizei. Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und ist unter Telefon 04841/8300 erreichbar.

Vor diesem Hintergrund hier erneut einige Hinweise Ihrer Polizei:

Seien Sie wachsam bei unbekannten Anrufern! Durch die digitale Technik ist es den Betrügern möglich, Telefonnummern einzuspielen, die Vertrauen erwecken: Rufnummern mit den Ziffern 110 oder sogar vorhandene Dienststellennummern. Sofern Sie Zweifel an der Identität des Anrufers haben, legen Sie den Hörer auf und rufen Sie den Polizeiruf 110 an!

Die richtige Polizei führt keine Anrufe durch, in denen aufgefordert wird, Geld abzuheben. Wir stellen telefonisch niemals Fragen über Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände.

Bitte sensibilisieren Sie ältere Bekannte, Verwandte oder Nachbarn über diese perfiden Betrugsmaschen!

Sind Sie bereits Geschädigter einer solchen Betrugsmasche geworden, schämen Sie sich bitte nicht, dies bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen!