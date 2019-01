Polizei sucht Zeugen : Falsche Polizeibeamte wieder erfolgreich

Rentnerin händigt Betrügern Münzsammlung aus.

von lau

25. Januar 2019, 11:12 Uhr

Husum | Eine Rentnerin aus Husum wurde am Donnerstagmittag (24. Januar) von einem angeblichen Kommissar Bach der Kripo Husum telefonisch davon überzeugt, dass Mitarbeiter der Bank der alten Dame ihre im Schließfach befindliche Münzsammlung gegen Duplikate austauschen wollen. Die Rentnerin holte daraufhin auf Anraten des Anrufers ihre Münzsammlung im Wert von circa 30.000 Euro aus ihrem Bankschließfach. Als sie nach Hause zurückkehrte, wurde sie von dem angeblichen Kriminalpolizisten bis circa 15.30 Uhr am Telefon gehalten. Dann erschien ein "Kollege" des Anrufers in der Wohnung in der Ludwig-Nissen-Straße und holte die Münzen "zur Begutachtung" ab. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: sehr groß, circa 30 bis 35 Jahre alt, schlank, eckiges Gesicht, schwarze, kurze Haare, dunklerer Teint, weder Bart noch Brille, schwarze Windjacke.

Kripo hat Ermittlungen übernommen

Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat gestern Mittag, beziehungsweise Nachmittag Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen oder verdächtige Personen im Raum Husum, vor allem im Bereich der Ludwig-Nissen-Straße beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei Mitbürgerinnen und Mitbürgern wachsam zu sein. "Durch die digitale Technik ist es den Betrügern möglich, Telefonnummern einzuspielen, die Vertrauen erwecken: Rufnummern mit den Ziffern 110 oder sogar vorhandene Dienststellennummern." Sofern Zweifel an der Identität des Anrufers bestehen würden, sollten die Angerufenen den Hörer auflegen und den Notruf

der Polizei über 110 anrufen.

„Wir, die richtige Polizei, führen keine Anrufe durch, in denen aufgefordert wird Geld von Ihrem Bankkonto abzuheben. Wir stellen telefonisch niemals Fragen über Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände“ ,macht die Polizeidirektion Flensburg in einer Pressemitteilung deutlich.

Des Weiteren bittet die Polizei darum, ältere Bekannte, Verwandte oder Nachbarn über diese perfiden Betrugsmaschen zu sensibilisieren und ermutigt bereits Geschädigte einer solchen Betrugsmasche, dies bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen.