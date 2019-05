Schulverband Witzwort : Falsch gereinigt: 20.000 Euro Schaden an neuer Turnhalle

Der Boden des Gebäudes wurde von einer Putzkolonne zerkratzt – der Belag soll im Juni erneuert werden.

von Herbert Müllerchen

16. Mai 2019, 15:48 Uhr

Witzwort | Die Einweihung der neuen Sporthalle an der Grundschule in Witzwort ist zwar schon ein halbes Jahr her, dennoch verwies Schulverbandsvorsteher des Schulverbandes Witzwort, Johann Sievers, auf dieses große Fest hin. Mehr als 500 Gäste seien zur feierlichen Einweihung gekommen. Die alte Halle wurde durch einen Brand zerstört.

Auch die Außenanlagen sind mittlerweile so gut wie fertig gestellt, stellte Sievers fest. Aufgrund der enormen Eigenleistungen konnte der Sporthallenbau mit einem Plus abgerechnet werden.

Bevor die Schulkinder die neue Sporthalle betreten sollten, wurde diese durch ein Reinigungsunternehmen gesäubert. Doch da passierte „das Dilemma“, wie Schulleiter Jörg-Hinrich Meier den Gremiums-Mitgliedern berichtete. „Bei der Reinigung wurden große Teile des Hallenbodens zerkratzt.“ Auch Farbveränderungen seien die Folge gewesen. „Wir haben nach zähen Verhandlungen die Notbremse gezogen und ein Gutachten eingeholt“, so der Schulrektor.

Dabei wies er ausdrücklich darauf hin, dass kein Selbstverschulden die Ursache gewesen sei. Schließlich habe die Versicherung des Reinigungs-Unternehmens zugesagt, die Kosten in Höhe von 20.000 Euro zu übernehmen. So habe sich die Hartnäckigkeit – verbunden mit nervenaufreibenden Verhandlungen – gelohnt. Vom 3. Juni bis 21. Juni werde die Turnhalle einen neuen Bodenbelag erhalten.

Meier konnte an diesem Abend aber auch von positiven Entwicklungen berichten. Derzeit würden 92 Kinder von sechs Lehrkräften beschult. Eine Person werde nach den Sommerferien in den Ruhestand gehen. „Auch wenn der Lehrermangel in aller Munde ist, so konnten wir doch eine qualifizierte Lehrkraft finden.“ Somit werde es keine Lücke geben. „Es gibt also keinen Grund für Irritationen oder zur Sorge, unsere Lehrerschaft ist weiterhin vollzählig“, so der Schulleiter.

Laut einer Studie würden jedoch in den kommenden zwei Jahren die Schülerzahlen leicht sinken. Doch schon ab 2022 könne man aufgrund der vorliegenden Geburtenzahlen mit einem deutlichen Zuwachs der Schülerzahlen rechnen. Dieser Trend könnte sogar laut dem errechneten Szenario bis mindestens 2033 anhalten. „Wir müssen uns also um den Schulstandort Witzwort keine Sorgen machen“, stellte hernach auch Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher Johann Sievers erleichtert fest.

Weiter berieten die Mitglieder der Versammlung über die Anerkennung der Schule als Offene Ganztagsschule. Schon jetzt biete die Grundschule ein umfangreiches Betreuungsangebot an. Die Erfordernis für die Anerkennung als Ganztagsschule würden schon jetzt auf niedrigschwelligen Niveau erfüllt.

„Das Betreuungsangebot gehört schon seit Jahren zum festen Bestandteil unseres Schulalltags“, stellte Meier klar. Zu den zusätzlichen Angeboten gehören Flöten, Chor, Basteln und Plattdeutsch. Weiter haben die Kinder die Möglichkeit, eine Mahlzeit in der Mensa einzunehmen. Auch gebe es eine Aufgabenbetreuung. Mittlerweile habe sich auch eine Gartengruppe etabliert.

„Wir sehen unsere Schule als einen Ort, an dem sich die Kinder vor allem wohl fühlen sollen, um so den hier verbrachten Teil ihrer kindlichen Entwicklung optimal erleben und nutzen zu können.“ Am Ende sprach sich die Versammlung dafür aus, einen Antrag auf Anerkennung zur Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2020/21 zu stellen.