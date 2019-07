Faires Gold: Vortrag klärt auf

von hn

15. Juli 2019, 12:10 Uhr

Husum | „Gold – Licht, Schatten und Glanz“ ist der Titel eines Vortrags, den Reinhard Bochem, Inhaber der Edelmetall-Scheideanstalt Schiefer & Co in Hamburg am Mittwoch, 17. Juli, ab 19 Uhr im Alten Gymnasium hält. Der Vortrag fügt sich in die Bemühungen der Stadt ein, zur Fairtrade-Town ernannt zu werden. Die Fairtrade-Steuerungsgruppe hat den Referenten eingeladen. „Gold trägt einen großen ökologischen Rucksack“, heißt es in der Ankündigung, jeden Tag werde intakte Natur für die Goldgewinnung zerstört. Für die Arbeiter in den Minen gebe es meist keinen Arbeitsschutz, jedoch viele soziale Probleme. Hinzu kämen Gewalt und oft sogar kriegerische Auseinandersetzungen um das so teuer gehandelte Metall.

Gold erleben wir alltäglich im Schmuck und in elektronischen Geräten, doch die Tiefe des Themas ist vielen unbekannt.

Für die Veranstaltung sind eineinhalb Stunden eingeplant: erste Hälfte Vortrag, danach Diskussion. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird aber unter vortrag@schiefr.co gerne entgegengenommen.