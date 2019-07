Verkehrsunfall bei Garding : Fahrzeug überschlägt sich – 25-Jähriger schwer verletzt

Feuerwehrleute müssen eingeklemmten Fahrer aus seinem Cabrio befreien.

von Helmuth Möller

03. Juli 2019, 20:09 Uhr

Sie hatten Feierabend und waren auf dem Wege von ihrer Firma in Osterhever nach Hause: Zwei Arbeitskollegen befuhren am Mittwochabend die Landesstraße 34 von Poppenbüll kommend in Richtung Garding. Um 17.25 Uhr beobachtete der im hinteren Fahrzeug fahrende Mechaniker, wie das Auto seines Arbeitskollegen auf der Fahrbahn plötzlich ausscherte, auf die linke Straßenseite geriet und dort einen dicken Chausseebaum umlegte.

Mehrere Ersthelfer an der Unfallstelle

Anschließend überschlug sich der Mazda, drehte sich und landete schwerst beschädigt in einem tieferen Graben. Der Arbeitskollege eilte sofort hinzu, weitere Autofahrer stoppten und betätigten sich als Ersthelfer.

Für den verunglückten 25-jährigen Fahrer sah es schlimm aus: Er war in seinem Caprio eingeklemmt. Die über Notruf alarmierte zentrale Rettungsleitstelle in Harrislee löste sofort Großalarm aus: Aus Garding eilte ein Rettungswagen (RTW) hinzu, das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) kam aus Tönning. Sirenenalarm für die Gardinger Feuerwehr und höchste Eile.

Feuerwehr muss schweres Gerät einsetzen

Mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften eilten die Feuerwehrleute unter Führung von Wehrführer Dennis Kielinski an die Einsatzstelle. Vor Ort musste die Gardinger Unfallfeuerwehr schweres Gerät einsetzen: Mit Rettungsschere und Spreizer wurden Fahrzeugteile sowie die Überrollbügel entfernt; der sehr schwer Verletzte wurde mittels Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet.

Notarzt und Rettungsteams versorgten den jungen Nordfriesen vor Ort, dann wurde er mit Notarzt ins Westküstenklinikum nach Heide verlegt. Der Arbeitskollege des Verunglückten erlitt einen schweren Schock.

Unser erstes Fahrzeug war bereits nach drei Minuten an der Unfallstelle. Dennis Kielinski, Wehrführer

Wehrführer Dennis Kielinski: „Unser erstes Fahrzeug war bereits nach drei Minuten an der Unfallstelle; die Zusammenarbeit aller Rettungskräfte hat gut geklappt!“ Auf die Polizei mussten die Einsatzkräfte, die die Vollsperrung zunächst in Notfallregie selbst übernehmen mussten, länger warten: Der Streifenwagen befand sich in einem anderen Einsatz in St. Peter-Ording und traf erst später ein. Die Vollsperrung dauerte anderthalb Stunden.

