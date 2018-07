Fahrt nach Dänemark

von Friederike Reußner

24. Juli 2018, 14:20 Uhr

Der Sozialverband Husum lädt zu einer Tagesfahrt am Sonnabend, 18. August, in die Dänische Karibik ein. Am Grenzübergang Kupfermühle wird kurz gestoppt zu einem Spaziergang. Weiter geht es entlang Fjordvejen mit herrlicher Aussicht auf die Ochseninseln. Über Rinkenaes geht es nach Gravenstein. Dort gibt es ein Mittagessen. Die Fahrt geht weiter über die Düppeler Schanzen nach Sonderburg mit einem Spaziergang am Hafen. Abfahrt: 8.45 Uhr vom Parkplatz Neue Freiheit und um 9 Uhr vom ZOB. Anmeldungen bei Ramona Petersen, Telefon 04841/6624232.