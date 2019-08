von Ilse Buchwald

09. August 2019, 18:34 Uhr

Eiderstedt | Der Landfrauen-Verein Eiderstedt bietet eine zweitägige Fahrt in die Lüneburger Heide. Los geht es am Freitag, 13. September. Übernachtet wird in einem Hotel am Vogelpark Walsrode. Stationen sind das Aller-Leine-Tal, ein Heidekloster, Scharnebeck und Lüneburg.

Anmeldungen nehmen bis Montag (12.) Maren Hansen, Telefon 04861/5205, und Sigrid von Dohlen, Telefon 04862/530, entgegen.