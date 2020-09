Zeugenaufruf aus Bredstedt : Fahrer beschädigt Straßenlaterne und Zaun — und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der einen Unfall in der Husumer Straße verursacht hat.

30. September 2020, 12:07 Uhr

Bredstedt | Teure Hinterlassenschaft: In der Zeit von Freitag (18. September) auf Samstag (19. September) wurden in Bredstedt ein Zaun und eine Straßenlaterne beschädigt. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit. Die Polizei vermutet, dass ein Auto in der Friedrichsallee in Richtung Husumer Straße gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei stieß es mit einem Gartenzaun und der Laterne zusammen. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Zeugen des Unfalls und der Verursacher werden nun gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt unter Telefon 04671/404490-0 zu melden.

