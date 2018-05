Wobbenbüll : Fahrbahn-Schweller gegen Raser

Nach den positiven Erfahrungsberichten sollen sie nun auch Borgerweg und Schachtweg ausgestattet werden.

von Stephan Bülck

05. Mai 2018, 12:00 Uhr

In Wobbenbüller sollen, nach den positiven Erfahrungsberichten von Anwohnern aus dem Deichweg nun auch der Borgerweg und der Schachtweg mit jeweils zwei Fahrbahn-Schwellern ausgestattet werden, um so die Geschwindigkeit des Autoverkehrs zu verringern. Die Kunststoffbrücken wären mit rund 3.600 Euro nicht ganz billig. Doch das Geld sei gut investiert, denn die Mehrzahl der Fahrer bremsen zumindest deutlich ab, waren sich die Gemeindevertreter in der Begründung einig.

Nach der Wegeschau werden für die Ausbesserung der Straßen in diesem Jahr 6.400 Euro fällig, und die Ersatzbeschaffung für verblichene Verkehrs- und Straßenschilder kostet 1.100 Euro, teilte Bürgermeister Reinhold Schaer (SPD) mit.

Im Themenblock Kindertagesstätten-Angelegenheiten stimmten die Gemeindevertreter für die Beteiligung der Einrichtung „An de Kark“ am Kita-Portal Schleswig-Holstein (wir berichteten). Ebenso zugestimmt wurde dem Pilotprojekt der flexiblen Öffnungszeiten. Diese ermöglichen den Eltern, ab dem neuen Kita-Jahr, ein Kind an nur zwei (statt fünf) Tagen pro Woche für die Nachmittagsbetreuung anzumelden. Und für die geplante Umstrukturierung der Elternbeiträge (wir berichteten) beschlossen die Vertreter mehrheitlich, sich dem System aus Sockelbetrag und Kinderzahl anzuschließen.

Zum geplanten Breitbandausbau bestätigte die Gemeindevertretung die Beteiligung an der BBNG (gesteuerte über das Amt) in Höhe von rund 74.000 Euro, sofern die erforderliche Vertragsquote von 68 Prozent erreicht werde. „Jetzt liegt die Entscheidung in der Hand der Bürger“, erklärte Schaer.

Im Beschluss zum Jahreshaushalt 2017 entschied das Gremium schließlich, das positive Ergebnis in Höhe von 57.000 Euro zum Ausgleich für bestehende Fehlbeträge zu verwenden.