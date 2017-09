Freya Hoffmeister : Extremsportlerin: Paddeln mit Kurs auf Husum

vergrößern 1 von 2 Foto: privat 1 von 2

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 21.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Sie ist wieder da, und statt der Weiten des Pazifiks und stillen Nächten unter sternenklarem Himmel muss Freya Hoffmeister jetzt mit den beengten Verhältnissen in ihrem Weihnachts-Lager zurechtkommen. Man könnte auch sagen: Nach der sechsmonatigen ersten Etappe ihrer Amerika-Umrundung mit dem Seekajak hat sie der Alltag wieder. Aber ganz so lässt sich das nicht trennen, denn ohne ihre beiden Geschäfte in Husum hätte die Extremsportlerin schon die Umfahrungen von Neuseeland, Australien und Südamerika so wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Und „obgleich ich mit meinen Vorträgen inzwischen mehr Geld verdienen könnte, als wenn ich hier Kartons schleppe“, verliert sie diesen Zusammenhang niemals aus dem Auge.

Wenn Freya Hoffmeister etwas macht, dann macht sie es ganz – mit Haut und Haaren sozusagen. Und so wollen wehmütige Gedanken hinsichtlich ihrer jüngsten Expedition gar nicht erst aufkommen. Die Zeit drängt. Am 29. September ist schon wieder Weihnachten – jedenfalls für sie und ihr Team. „Dann machen wir unseren Weihnachtsladen auf.“ Und bis dahin ist noch der Inhalt von 22 Paletten Ware zu sortieren – was auf engstem Raum auch „was von Paddeln hat“, wie sie schmunzelnd festhält.

Was die jüngste Tour von den anderen unterscheide? Freya Hoffmeister hat es von Anfang an gesagt, und auch nach den ersten sechs Monaten bleibt es ganz oben auf ihrer Agenda: Es sind die Bären. Dessen ungeachtet sei sie zu der Erkenntnis gelangt, dass sich Braun- und Schwarzbären „vergleichsweise harmlos“ gebärdeten. „Sie sind da; ich bin da. Und wir müssen uns halt gegenseitig Raum lassen“, lautet ihr pragmatischer Leben-und-leben-lassen-Ansatz. Das hat offenbar ganz gut geklappt. Ernsthafte Konfrontationen blieben aus. Doch wie jede Feststellung steht und fällt auch diese mit dem Vergleich, und diesbezüglich liegt die größte Herausforderung noch vor ihr. In Kodiak, wo Hoffmeister die erste, 4500 Kilometer lange Etappe ihrer Nordamerika-Umrundung beendete, tritt „ursus maritimus“, der Eisbär, eher selten in Erscheinung. Doch je weiter sie im kommenden Jahr nach Norden paddelt, desto wahrscheinlicher wird eine Begegnung mit dem größten Landraubtier der Erde. Die Strecke hinauf zur Hudson Bay will sie deshalb auf keinen Fall allein fahren. „Da brauchst Du wenigstens zwei Leute, die im Ernstfall auch keine Scheu haben abzudrücken, wenn ein Bär dem Lager allzu nah kommt“, sagt sie. Und das ist durchaus wahrscheinlich, denn der Lebensraum von Eisbären wird wegen des Klimawandels immer kleiner. Und wenn ihre Hauptnahrungsquelle – Robben – schwerer zu fangen ist, werden die weißen Giganten womöglich sogar Paddler für eine Alternative halten. Darauf gilt es vorbereitet zu sein.

Anders als bei ihren bisherigen Expeditionen ist Hoffmeister schon bei dieser ersten Etappe selten allein gewesen. „Ich bin in der Paddelwelt ja keine Unbekannte mehr“, sagt sie, und so boten sich immer wieder Menschen an, die sie ein Stück ihres Weges begleiten wollten. Das Gute daran: Es handelte sich nicht um Leute, die sich nur mal mit einer Extremsportlerin ablichten lassen wollten, sondern um erfahrene Paddler, „denen ich nichts beibringen musste, sondern von denen ich sogar noch etwas lernen konnte“.

An diesem Punkt will Hoffmeister im kommenden Jahr anknüpfen. Anfragen gibt es genug. Und Vorbereitung ist bekanntlich alles. Der erste Teil ihrer insgesamt 50 000 Kilometer umfassenden Nordamerika-Umrundung war jedenfalls so gut geplant, dass sie sich derzeit ganz auf ihr Geschäft in Husum konzentrieren kann. „Wenn’s dann wieder losgeht, brauch’ ich nur die Karten aktualisieren , die Vorräte auffrischen und ein paar Ausrüstungsgegenstände erneuern.“

Ach ja, und da ist noch etwas, was die neue von den bisherigen Expeditionen unterscheidet: „Ich bin noch nicht gekentert“, erzählt sie. „Aber das wird gewiss noch kommen.“ Hoffmeister ist halt vor allem eines: Sportlerin und als solche hat sie tausendmal trainiert, was sie im Bedarfsfall intuitiv abrufen können muss – gerade in einer unwirtlichen Umgebung wie der Arktis. Aber erst mal kommt jetzt Weihnachten . . .



Am Freitag, 22. September, hält Freya Hoffmeister in der Akademie Sankelmark einen Vortrag über ihre Südamerika-Umrundung. „Für den Norden reicht das Material noch nicht“, sagt sie, aber auch das wird sich ändern. Die Veranstaltung beginnt um

19 Uhr.