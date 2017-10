Streit an der Tankstelle : Explosive Begegnung

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 19.Okt.2017 | 07:00 Uhr

Er habe keine gute Nacht hinter sich, sagt Klaus Hellmuth. Man erlebe ja viel in all den Jahren, die er seine Tankstelle betreibt, sagt der Inhaber der Shell-Tankstelle in Viöl, aber so einen Auftritt hätte bisher kein Kunde hingelegt. Und jetzt hat er auch noch eine Anzeige am Hals – das sei doch alles komplett wahnsinnig.

Für komplett durchgeknallt hält allerdings auch Karl Kelting die Begegnung an der Tanke. Der Goldelunder ist derjenige, der Hellmuth wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt hat.

Aber von Anfang an: Nachdem in der Redaktion unserer Zeitung der Hinweis auf den Vorfall eingegangen war, bestätigte der Sprecher der Polizeidirektion Flensburg Folgendes: Ein 59-jähriger Mann – Karl Kelting – wollte am Montag gegen 9.15 Uhr einen Reifen seines Autos an der Tankstelle aufpumpen, allerdings habe der Luftkompressor nicht funktioniert. Danach sei es wohl zu einem Streit zwischen Tankstellenbetreiber Hellmuth und eben jenem Kunden gekommen, so der Sprecher weiter. Danach erstattete Kelting Anzeige wegen schwerer Körperverletzung – er wirft Hellmuth vor, seinen Schäferhund auf ihn gehetzt zu haben. Wirkliche Verletzungen seien bei dem Mann nicht festgestellt worden, so der Sprecher.

So erzählt Kelting die Geschichte: Auf dem Weg zur Zulassungsstelle in Husum habe er einen Platten gehabt, deshalb hielt er an der Shell-Tankstelle. Weil keine Luft kam, habe er Hellmuth gefragt, ob der Kompressor vielleicht nicht eingeschaltet sei. Der Tankstellen-Betreiber habe sich nicht darum gekümmert, sondern nachgefragt, ob er denn auch tanken würde. Als er dies verneint habe, hätte Hellmuth gesagt, er kümmere sich später um das Gerät. Das habe ihn geärgert, es sei zu einem heftigen Wortwechsel gekommen, beide Parteien hätten sich „deftig ausgedrückt“. Schlussendlich habe der Tankstellenbetreiber eine Tür zum Nebenraum geöffnet und mit den Worten „Nun fass!“ seinen Schäferhund auf ihn gehetzt, der ihn ins Bein gebissen habe, sagt Kelting. Daraufhin habe er die Polizei gerufen, die auch auf der Tankstelle eintraf.

Hellmuth selbst schildert das Geschehene so: Der Mann habe auf einmal in der Tür des Verkaufsraums gestanden und angefangen zu brüllen, dass der Luftkompressor nicht funktioniere. „Der hat eine Schimpfkanone auf mich niederprasseln lassen, die sich gewaschen hat, mich immer wieder Arschloch genannt und behauptet, ich würde mein Benzin panschen.“ Dieses Geschrei habe seinen Hund aufgeregt, der sich mit seiner Frau in den Hinterräumen der Tankstelle aufgehalten habe. „Der Hund hat angefangen zu bellen, aber er war nie in den Verkaufsräumen“, beteuert Hellmuth. „Wir haben schon immer Hunde gehalten, seitdem meine Frau hier in den 1990er Jahren überfallen worden ist.“ Er jedenfalls habe den „vollkommen ausgetickten Kunden“ aufgefordert, seine Tankstelle zu verlassen und habe sich sicherheitshalber das Nummernschild notieren wollen. „Da ist er aus seinem Auto wieder ausgestiegen und hat gesagt, mein Hund habe ihn gebissen, er würde mich jetzt anzeigen.“ Darüber ist er bis heute fassungslos: „Der Hund war nie in der Nähe des Mannes!“

Was wirklich passiert ist, soll nun die Viöler Polizei herausfinden.