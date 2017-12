Kultur in Husum : Experimenttheater zeigt „Barfuß im Park“

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Die neue Inszenierung des Experimenttheaters Husum trägt den Titel „Barfuß im Park“ und ist eine charmante Komödie von Neil Simon, die bereits in den 60er Jahren mit Robert Redford und Jane Fonda verfilmt wurde und von dem frisch verheirateten Ehepaar Paul und Corie Bratter mit ihren anfänglichen Eheproblemen handelt.

New York 1967: Der junge und aufstrebende Anwalt Paul Bratter (Torben Jensen) und seine junge lebenslustige Frau Corie (Henrike Nithard) ziehen nach ihrer Hochzeit in ihre erste gemeinsame Wohnung. Ein undichtes Dachfenster, schrullige Nachbarn, aber auch der permanente Aufstieg ohne Fahrstuhl in den 5. Stock, machen es dem jungen Paar und ihren Gästen nicht leicht. Doch während Corie immer wieder das Beste aus der Situation macht, verzweifelt Paul. Da hilft es auch nichts, dass sich Corie mit dem Lebemann Victor Velasco (Dirk Marcussen) aus dem 6. Stock anfreundet und immer mehr Gefallen an dessen skurriler Lebensweise findet. Als dann auch noch Cories besorgte Mutter Ethel Banks (Johanna Laage) auf Spontanbesuch kommt, werden Pauls Nerven immer mehr strapaziert und die beiden müssen sich eingestehen, dass sie doch sehr verschieden sind.

„Barfuß im Park“ unter der Regie Anna Maria Jensen wird am 19. und 20. Januar und am 9. und 10. Februar im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk (TSBW) Husum aufgeführt. Zudem gibt es Aufführungen am 2. und am 3. Februar in der Messe Husum & Congress. Der Einlass ist jeweils um 19 Uhr und der Beginn um 20 Uhr. Die Karten gibt es jetzt im Vorverkauf in der Buchhandlung Liesegang in Husum sowie im Café Frida in Bredstedt.