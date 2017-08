Husum : Experimentierfreudige Puppenspieler

vergrößern 1 von 1 Foto: Poppenspäler-Förderkreis 1 von 1

Alle eint die Leidenschaft für das Puppenspiel. Und so gibt es für die Mitglieder des Pole-Poppenspäler-Förderkreises keine größere Belohnung als sich nach getaner Arbeit unter das Publikum zu mischen. So wird es auch beim 34. Internationalen Figurentheater-Festival sein, zu dem bis zu 7000 Besucher erwartet werden.

Der Vorhang hebt sich das erste Mal am 22. September – dann erobern in Husum bis zum 1. Oktober zehn Tage lang hochkarätige Künstlerinnen und Künstler mit ihren Puppen die Bretter, die die Welt bedeuten. Auf dem Programm stehen 52 Stücke und Sonderveranstaltungen – unter anderem ein Walk-Act im Stadtgebiet – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Spielorte sind zusätzlich Friedrichstadt, Bredstedt und Mildstedt. Der Anspruch, die Vielseitigkeit des Genres zu präsentieren, ist auch 2017 Programm geworden: mit Handpuppenspiel, Objekt- und Papiertheater, Lichtinstallationen, Fingerspiel ganz ohne Worte, Großfiguren, Schauspiel, Musik und Tanz.

Mit einer Gaunerkomödie, gewürzt mit einer Portion Ironie, werden die Poppenspäler-Tage vom Berliner Theater auf der Zitadelle eröffnet. „Sag’ mal, geht’s noch?“ ist der zweite Teil ihrer weitergesponnenen Geschichte um die Bremer Stadtmusikanten, die die Puppenspieler in einem Altersheim spielen lassen, aus dem Kuh, Wolf, Katze und Spatz einfach nicht herauskommen. Und nun wollen dort zwei Schafe grasen. . .

Gleich mit zwei Stücken ist das Theater Laboratorium des bekannten Puppenspielers Pavel Möller-Lück vertreten. Er gehört zu den Puppenspielern, die regelmäßig zum Festival in die Storm-Stadt kommen und ist mit Blick auf seine große Fangemeinde einer der Stars der Szene. Diesmal haben der Oldenburger und sein Ensemble Mary Shelleys Frankenstein inszeniert. Die Engländerin (1797-1851) war 18 Jahre jung, als sie die Geschichte über einen Wissenschaftler schrieb, der einen Toten zum Leben erweckt. „Der Mann, der niemals weinte“ ist traurig und komisch zugleich und behandelt das ernste Thema Demenz. Für Birgit Empen und Ruth Zimmermann vom Vorstand des Förderkreises steht fest: „Pavel ist ein guter Einstieg für diejenigen, die Puppentheater noch gar nicht kennen.“

Beide freuen sich, dass zahlreiche Zuschauer schon als Kinder dabei waren und nun den eigenen Nachwuchs mitbringen. Ruth Zimmermann erinnert daran, dass das Festival vor 34 Jahren mit dem Ansatz ins Leben gerufen worden sei, gerade die Jüngsten anzusprechen. „Wir haben Erwachsene, die fragen bei Kinderstücken nach, ob sie auch rein dürften“, erzählt Birgit Empen und lädt ausdrücklich große Leute in die Festival-Märchenwelt ein, die diesmal unter anderem Däumelinchen, Rotkäppchen, Rumpelstilzchen und den gestiefelten Kater zu bieten hat.

Fester Bestandteil des Programms ist in jedem Jahr ein Storm-Stück – „wir heißen ja schließlich Pole Poppenspäler“ – im Storm-Jahr zum 200. Geburtstag des berühmten Dichters ist die „Regentrude“ vom Theater der Nacht aus Northeim ausgewählt worden. Und da 2017 auch 500 Jahre Reformation und Martin Luther gefeiert werden, spielt das Theatrium Steinau das Stück „Lieber Martin“. Auch Beatles-Freunde kommen auf ihre Kosten – und Friedensreich Hundertwasser wird als „Der Hundertwisser“ vorgestellt.

Für internationales Flair sorgen Bühnen aus drei Ländern. Dabei sind „Les Sages Fous“ aus Kanada mit „Tricycles“, einer Reise zwischen den Welten, die ein Schausteller auf seinem Rad erlebt. Frankreich ist durch die Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Husum vertreten. In einer Matinee werden in leicht verständlichem Französisch zwei Stücke aufgeführt. In „Le Fil de L’Existence ou L’inverse“ fragt die Puppe nach dem Sinn ihres Bühnenlebens, und in Anlehnung an „Dornröschen“ geht es in die Burda-Modewelt der 1970er-Jahre. „Sindbad, der Seefahrer“ haben „Volpinex“ aus Le Crès mitgebracht. Das indonesische Schattenspiel von Margi Budoyo wird von einem Gamelan-Orchester begleitet und entführt in die Welt des Mahabharata, einem Epos mit 100.000 Versen. Wer mehr über das asiatische Puppenspiel erfahren möchte, dem sei die Ausstellung „Begegnung in Husum“ in der Dachgalerie des Schlosses empfohlen.

Zu Ende geht das Festival mit sieben schaurig-schönen Geschichten der Brüder Grimm: „Das Märchen vom guten Ende“ präsentieren die „exen“ aus Berlin.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 6. September, im Poppenspäler-Büro im Südflügel des Schlosses (Telefon 04841/63242). Näheres: auf www.pole-poppenspaeler.de oder in den Programmheften, die öffentlich an verschiedenen Adressen in Husum ausliegen.

von Simone Schlüter

erstellt am 31.Aug.2017 | 09:00 Uhr