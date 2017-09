Theater im Speicher : Experiment-Theater präsentiert „Drei Mal Leben“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 28.Sep.2017 | 10:00 Uhr

„Drei Mal Leben“ heißt es am Mittwoch, 4. Oktober, und am Freitag, 6. Oktober, jeweils von 20 Uhr an auf der Bühne des Speichers in Husum. Das Theaterstück von Yasmina Reza ist die aktuelle Inszenierung des Experiment-Theaters Husum.

„Es ist ein ganz besonderes Stück, das den vier Darstellern einiges abverlangt“, verrät Silke Jahn, die nach zehn Jahren Pause wieder einmal Regie führt. „Es ist viel Komödie, aber auch ein bisschen Drama. Gezeigt wird ein Abend in drei ganz unterschiedlichen Verläufen, einfach weil die Charaktere sich verändern und die Beziehungen zwischen den zwei Ehepaaren sich dadurch verschieben. Ich denke, wir bieten den Zuschauern einen unterhaltsamen Abend, aber auch Stoff zum Nachdenken.“

Die Handlung: Henri (Anja Domeyer) und seine Frau Sonja (Johanna Laage) haben die Finidoris zu einem Geschäftsessen zu sich nach Hause eingeladen. Es hätte ein netter Abend werden können: zwei Ehepaare bei Essen und Wein, Geplauder über die erträglichen Widrigkeiten ihrer Jobs in Astrophysik und Finanzwirtschaft. Danach wäre Henris Karriere durch die Fürsprache des einflussreichen Labordirektors Finidori gesichert gewesen. . .

Aber die Finidoris (Anna Maria Jensen und Thorsten Thomsen) stehen überraschend einen Tag zu früh vor der Tür, zudem am Rand eines Ehekrachs. Bei Henri und Sonja ist nichts vorbereitet, aus dem Kinderzimmer quengelt ihr Sechsjähriger und bringt alle Erziehungsprinzipien zu Fall. Und dann lässt Finidori auch noch beiläufig fallen, dass die Thematik von Henris langwieriger Forschungsarbeit soeben im Aufsatz eines Konkurrenten aufgetaucht ist. . .

Yasmina Reza gehört zurzeit zu den meistgespielten Theaterautorinnen. „‚Drei Mal Leben‘ ist voller Situationskomik und hintergründigem Witz. Wir hatten viel Spaß bei den Proben“, versichert Mareike Höfer, die, wie Niklas Drum erstmals die Aufgabe der Regieassistenz übernommen hat.

Weitere Aufführungen finden am Freitag, 17. November, und am Sonnabend, 18. November, im Freizeithaus des Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerkes statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Liesegang in Husum und im Café Frida in Bredstedt.