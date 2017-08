Aktion „Ihre Zeitung öffnet Türen“ : Exklusiver Blick auf alle Flüge

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Einfach mal den Blickwinkel auf diese Erde verändern – bei manchen wandelt sich damit auch die innere Haltung zur Welt. Klaus Bornholdt, Pilot der Gastgeber von der Sportfluggruppe Husum, sorgte gestern dafür, dass Nordfriesen ihre Heimat zukünftig mit anderen Augen sehen. Im Rahmen der Aktion der Husumer Nachrichten „Ihre Zeitung öffnet Türen“ flog er drei Mal mit jeweils drei Lesern eine große Runde über Husum und Umland, das Wattenmeer und die Halligen vor unserer Küste. Alle schwärmten hinterher vom selben Bild, das sie aufgeschnappt haben: Das Watt glitzerte in der Mittagssonne und die Priele schlängelten sich um die Sandbänke. Die Ebbe zeigte die Natur von ihrer schönsten Seite. Rainer Schmitz aus Simonsberg fühlte sich gleich nach dem Start „leicht wie ein Vogel“ und staunte über den „kleinen weißen Punkt da unten, ein Fahrgastschiff.“ Regina Maart (Ramstedt) empfand die 600 Meter Flughöhe ideal, um von dort die vielgestaltige Landschaft bewundern zu können – „hier die Halligwelt, dort die Windparks.“

Für Volkmar Neumann, der aus Süddeutschland nach Husum umsiedelte, ist es wichtig, sich alles mal von oben anzuschauen. Er kam zum Schluss: „Das ist einfach die Krönung.“ Monika Hansen aus Ahrenviöl brachte die gesammelten Eindrücke aller auf den Punkt: „Jetzt verstehe ich erst richtig, dass das Nationalpark Wattenmeer heißt und geschützt werden muss.“

Während diese Schnupperflüge für Luftsportinteressierte bei bestem Wetter die emotionalen Höhepunkte des Ausflugs mit den Husumer Nachrichten bildeten, ging es auf dem ins Programm eingebundenen Tower mit den beiden Flugleitern Hasso von Dammann und Jürgen Wollenweber mehr um Fakten. Der Flughafen Husum ist offiziell Verkehrslandeplatz für den allgemeinen Luftverkehr, wie von Dammann erläuterte. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer der Flugplatzgesellschaft. Die Anlage mit einer fast 1,5 Kilometer langen Start- und Landebahn kann von Flugzeugen und Helikoptern und anderen Luftfahrzeugen angeflogen werden. Der Platz ist sieben Tage rund um die Uhr geöffnet, was dazu führt, dass die Flugleiter durchaus auch nachts aus dem Bett geklingelt werden, um an ihren Arbeitsplatz zu eilen. Wollenweber passierte dies kürzlich um drei Uhr früh. „Da wollte ein Helikopter der Luftrettung auftanken.“ Während er erzählt, meldet sich im Sprechfunk ein Pilot aus Berlin mit einem Fluggast auf einem Ausflug. Sie reisen nach kurzer Pause weiter zum Platz in St. Peter-Ording.

Hasso von Dammann beschreibt den Lesern und Redakteur Birger Bahlo, wie vielseitig der Flughafen genutzt wird. Bis vor wenigen Jahren nutzten ihn viele Besucher der Windmesse für ihre Anreise. Seit Hamburg Partner ist, ziehen sie jedoch nach seinem Eindruck den Besuch dort vor, beobachtet der Geschäftsführer. Stark zugenommen haben dafür die Versorgungsflüge zu den Offshoe-Windparks – „über See aus Sicherheitsgründen immer mit Hubschraubern, die zwei Turbinen und zwei Piloten haben.“ Bis zu einem Dutzend Passagiere – überwiegend die Monteure und Techniker, die die Windenergieanlagen auf See warten – zieht dann auf dem Gelände ihre Überlebensanzüge an. Jeder hat zuvor in Elsfleth an der Weser oder im nordfriesischen Enge-Sande trainiert, wie man sich bei einem Unfall auf See rettet.

Bundespolizei und Zoll haben die Abläufe im Blick, schauen vor Flügen öfters persönlich vorbei, um Papiere zu kontrollieren.

Krönender Abschluss beim Besuch auf dem Tower war ein Blick in öffentliche Internetportale. Auf www.flightradar24.com sind sämtliche zivilen Flugbewegungen auf der Welt zu beobachten. Während des Besuches der Leser überflog das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A 380 das südliche Nordfriesland.

von Birger Bahlo

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:25 Uhr