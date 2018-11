Nordfriesischer Sieg bei Geflügel-Europaschau : Europas Top-Gockel kommt aus Högel

Bäckermeister Daniel Lorenzen aus Högel züchtet Orpington-Hühner. Ein Hahn beschert ihm in Dänemark überraschend den Titel Europa-Champion.

von Stephan Bülck

20. November 2018, 10:38 Uhr

Es ist blau-gesäumt, von schöner Gestalt, hat eine glänzende Fellstruktur – das Huhn der englischen Rasse Orpington von Besitzer Daniel Lorenzen aus Högelfeld. Das noch namenlose Tier hat offensichtlich auch die Preisrichter der 29. Europaschau 2018 des Europäischen Verbandes für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Davia-Zucht in Herning/Dänemark beeindruckt. Denn es bestand gegen 400 weitere Hühner und bescherte seinem Züchter eine Urkunde und den Titel „Europachampion 2018“.

Und das völlig unverhofft, sagt der 32-jährige Bäckermeister. Erst seit einem Jahr züchtet Lorenzen nämlich diese wuchtige, flauschige Rasse. Die Lieferanten besonders vieler Eier gelten als überaus zutraulich, ruhig und ausgeglichen. Bis zu fünf Kilogramm können Orpington-Hühner auf die Waage bringen.

„Diese Erfahrung war einfach wundervoll“, freut sich Daniel Lorenzen. „Ich wollte einfach just for fun teilnehmen – ganz ohne Erwartungshaltung. Und dann ist mir das passiert.“ Allerdings sei er nicht der einzige Champion. „Bei jeder Tierart wurde einer gekürt“, erzählt Lorenzen, der seit seiner Kindheit eine ausgesprochene Liebe zu Hühnern entwickelt hat und sie auch da schon hielt. „Hühner haben für mich etwas Beruhigendes, gerade diese Rasse. Wenn ich nach Feierabend durch meine Ställe und Anlagen gehe, um sie zu füttern und alles zu säubern, dann komme ich richtig runter“, berichtet der junge Bäckermeister. Er arbeitet nach seiner Walz von 2008 bis 2012, im Betrieb seines Vaters, dem Biobäcker Gerd Lorenzen aus Joldelund, in vierter Generation mit.

Bei seiner Zucht achtet Daniel Lorenzen peinlich darauf, dass es den Tieren, so um die 25 hat er sowie 150 Küken, auch gut geht. „Das Tierwohl ist das wichtigste. Wenn es den Hühnern gut geht, geht es auch mir gut“, sagt er. Seine Tiere erhalten weitestgehend Biologisches – ohne Antibiotika-Einsatz. Die Motivation, die ihn antreibt, Hühner zu züchten, ist nicht zuletzt der Erhalt der Rasse, die es offiziell übrigens in zwölf Farbschattierungen gibt. Über Auszeichnungen freue er sich zwar, aber grundsätzlich stünden sie nicht im Mittelpunkt seines Hobbys. Einmal im Monat trifft er sich mit Gleichgesinnten im Husumer Geflügelzuchtverein, und einmal im Jahr im Sonderverein Deutscher Orpington-Züchter.

Als nächstes geht es zu den Deutschen Meisterschaften. „Ich bin gespannt, aber auch hier gilt: alles aus Spaß an der Freude. Außerdem lernt man so viele Menschen aus ganz Europa kennen, und mit denen tauscht man sich auch aus“, sagt der frischgebackene Europa-Champion, der im Sommer auch zum Kreismeister gekürt wurde.