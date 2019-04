Europa im Fokus der Mai-Kundgebung

Husum | Am Tag der Arbeit steht bei den Mai-Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) die Europäische Union im Fokus: „Europa. Jetzt aber richtig!“, heißt das Motto.

„Das Miteinander in der EU hat dafür gesorgt, dass wir seit Jahrzehnten in Europa in Frieden leben“, sagt DGB-Geschäftsführerin Susanne Uhl. „Wir können frei reisen und arbeiten. Und entgegen so manchem Vorurteil schützt und erweitert die EU an vielen Stellen auch die Arbeitnehmerrechte.“ Das gelte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie bei Arbeitszeiten, Urlaub, Mutterschutz oder Lohnfortzahlung.

„Nach europäischem Recht sind bessere Standards für Arbeitsbedingungen möglich, sie werden aber von den Mitgliedsstaaten nicht immer umgesetzt“, sagt Uhl und nennt als Beispiel das Tariftreue- und Vergabegesetz. EU-Recht sehe die Personalübernahme beim Betreiberwechsel nach einer Ausschreibung vor, um Lohndumping zu verhindern. Ins Landesgesetz sei diese Vorschrift nicht übernommen worden. „Hier sind jetzt die Kommunen am Zug, arbeitnehmerfreundliche EU-Vorgaben bei öffentlichen Aufträgen zu nutzen“, fordert die DGB-Chefin.

Wenn der DGB Europa am 1. Mai in den Mittelpunkt stellt, ist damit aber auch gemeint, Europa deutlich sozialer zu machen. „Die Interessen der Bürger und der Beschäftigten müssen Vorrang haben vor den Interessen der Unternehmen“, fordert der Vorsitzende des DGB-Kreises Nordfriesland, Ralf Nissen. Das heißt für ihn: gute Arbeitsbedingungen statt prekärer Arbeit mit niedrigen Löhnen. An armutsfesten Mindestlöhnen müsse in allen EU-Mitgliedsstaaten noch gearbeitet werden.

Für Ralf Nissen heißt „Europa. Jetzt aber richtig!“ auch, dass die EU zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden müsse – mit Standards für Arbeitnehmerrechte, Umwelt- und Verbraucherschutz. „All das lässt sich in Europa nur gemeinsam erreichen, es ist wichtig an Lösungen zu arbeiten statt Ängste zu schüren“, lädt er alle Nordfriesen ein, am 1. Mai vor dem „Speicher“ in der Husumer Hafenstraße 17 ein Zeichen für ein solidarisches Europa zu setzen. Dort beginnt um 11 Uhr die Kundgebung, bei der Helga Zichner von der Beratungsstelle „Faire Mobilität“ und andere sprechen.