Soul Kitchen : „Euch in St. Peter haut wohl gar nichts um“

Der Spaß, den die beiden bei ihrer Live-Kochshow auf dem Festival Soul Kitchen hatten, war kaum zu übersehen: André Siegmann, Chef de cuisine des Ambassador Hotels & Spa, zauberte mit seinem Assistenten Maik Bartelak auf der großen Bühne einen gefüllten Wolfsbarsch. Die Mischung aus Musik und Gaumenfreuden kam bei den zahlreichen Besuchern des Events gut an, das in diesem Jahr zwar etwas durch die widrigen Wetterverhältnisse getrübt wurde, doch sogar Musiker Stefan Gwildis musste bei seinem regennassen Konzert am Sonnabend eingestehen: „Euch hier in St. Peter-Ording haut wohl gar nichts um.“ Spätestens am Sonntag konnten sich aber die Beschicker der Food-Trucks über lange Schlangen hungriger Gäste freuen.