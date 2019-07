von Stephan Bülck

05. Juli 2019, 18:25 Uhr

Witzwort | Das nächste Essen in Gemeinschaft in Witzwort findet am Mittwoch (10.) im Gasthof Rathje statt. Ab 11.30 Uhr gibt es geräucherte Putenbrust, Bratkartoffeln und Remoulade. Anmeldungen sollten bis morgen (7.) unter der Telefonnummer 04864/806 (Johannsen) eingegangen sein.