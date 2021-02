Weißes Nordfriesland : Es schneit: So sieht das Winterwunderland in Husum und Umgebung aus

Mit Ansage rollten die Schneewolken am Vormittag an - unsere Fotografen sind für Sie vor Ort.

Nordfriesland | Wie vorausgesagt kommt den Schnee aus Süden in Richtung Nordfriesland. In unserer Bildergalerie, die wie laufend aktualisieren, geben wir Einblicke in das selten gewordene Winterwunderland. Der Räumdienst ist im vollen Gange.... ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.