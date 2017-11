Aktion Mensch des Jahres : „Es ist mir eine Herzensangelegenheit“

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 23.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Tönning | Spontan ohne lange Nachzudenken hat Kathrin Lutz ein gutes Werk angefangen. Ein Artikel in den Husumer Nachrichten hatte sie Anfang September auf die sehr schwierige Situation von Margot Kerschke aus Tönning aufmerksam gemacht. Um ihren Mann im Pflegeheim in Tetenbüll zu besuchen, hat die 80-Jährige fast ein Jahr lang jeden Tag einen Marsch von fünf Kilometern auf sich genommen. Jeden Tag ist sie vom Bahnhof in Katharinenheerd nach Tetenbüll gelaufen und dann die Strecke wieder zurück. Der Bus fuhr nicht so, wie Margot Kerschke es gebraucht hätte. Bis Katharinenheerd nahm sie von Tönning aus die Bahn. Ein Taxi wäre zu teuer gewesen. Bei Wind und Wetter, trotz Rückenschmerzen und anderer körperlicher Gebrechen und trotz der relativ viel befahrenen Straße von Katharinenheerd nach Tetenbüll, denn einen Geh- oder Radweg gibt es dort nicht. Immer auch mit der Angst, dass sie ihren Mann am nächsten Tag nicht mehr wiedersehen könnte. Denn Arnim Kerschke, der ehemalige Direktor der Tönninger Realschule, ist sehr krank.

Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger wie Kathrin Lutz, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind neben Kathrin Lutz aus Tönning auch Gunnar Jensen aus Norstedt, Christa Graunke aus Husum und Daniela Dorn aus Ahrenshöft nominiert.

„Mein Vater hatte mir den Zeitungsartikel gegeben. Er dachte, dass es mich interessieren könnte, weil es um meinen alten Rektor ging“, erzählt Kathrin Lutz. Diesen schätzt sie bis heute sehr. „Solche Lehrer gibt es nicht mehr. Er hat sich immer für jeden eingesetzt, und er wusste noch lange nach unserer Schulzeit, wer wir sind. Er war ein Lehrer vom alten Schlag. Man hatte vor ihm Respekt, aber er vermittelte die Freude am Lernen.“ Mit ihrer besten Freundin besprach Kathrin Lutz, was man machen könnte. Sie beschlossen, einen Fahrdienst für Margot Kerschke einzurichten. Bei Facebook startete sie den Aufruf „Du kommst aus Tönning, wenn Du was für Frau Kerschke auf die Beine stellen kannst“ und dann „Wir sind auch seine Kinder“.

„Sofort haben sich zehn bis 15 Leute gemeldet, nach zwei bis drei Tagen waren es 20 bis 25. Ich hatte gar nicht mit so viel Zuspruch gerechnet“, sagt die gebürtige Oldensworterin, die heute in Dithmarschen lebt. Inzwischen gibt es einen festen Stamm von rund 25 Frauen und Männern, die sich den Fahrdienst teilen. Sie wechseln sich täglich ab. Es sind so viele, und sie sind so eifrig dabei, dass Kathrin Lutz schon Mühe hat, im Monat überhaupt eine Fahrt abzubekommen, wie sie schmunzelnd berichtet. „Wir haben eine Helfer-App, mit der wir das organisieren.“

Auch Margot Kerschke ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Das hat mich echt umgehauen.“ Für sie bedeutet es eine riesige Erleichterung. „Vor einem Unfall hatte ich keine Angst“, sagt sie. „Aber Wind und Wetter, das war schlimm, und auch meine Rückenschmerzen.“ Doch wie könnte sie ihren Mann, mit dem sie seit fast 60 Jahren verheiratet ist, auch nur einen Tag im Stich lassen. Und sie ist nun auf ihren Wegen nicht mehr einsam. Sie wird von ihrem Zuhause in Tönning abgeholt und zum Pflegeheim gebracht. Unterwegs erzählen ihr einige ehemalige Schüler, die sie nun fahren, Geschichten über ihren damaligen Rektor. „Da erfahre ich noch einiges über meinen Mann“, sagt Margot Kerschke. „Die Strecke nach Tetenbüll ist eigentlich viel zu kurz für die netten Geschichten“, sagt Kathrin Lutz. Aber beileibe nicht alle haben die Realschule besucht. So sind auch Menschen darunter, die einfach nur helfen wollen.

Auch den Kindern von Margot und Arnim Kerschke haben Kathrin Lutz und ihre Mitstreiter einen großen Dienst erwiesen und eine große Sorge genommen. „Ich hatte mir viele Gedanken wegen meiner Mutter gemacht“, sagt Cordelia Kerschke. „Es war ja egal, ob Wind oder Winter, meine Mutter musste zu unserem Vater. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch durchgehalten hätte. Und dann kommt diese junge Frau und sagt: ‚Wir müssen etwas tun.‘ Das ist einfach toll, zu wissen, da denkt noch jemand an meine Mutter.“ Sie selbst hatte ihre Arbeit aufgegeben, um ein- und bis zweimal im Monat von Italien, wo sie mit ihrer Familie lebt, nach Tönning zu kommen. „Denn Familie ist das wichtigste, das hat mein Vater mir, meiner Schwester und meinem Bruder beigebracht.“ Sie empfinde den vielen Helfern gegenüber tiefe Dankbarkeit. Diese Solidarität sei erstaunlich. „Und Kathrin Lutz ist für uns nun eine Hilfstochter.“

Dieser fällt es eher schwer, so viel Lob anzunehmen. Denn sie will einfach nur helfen. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit.“