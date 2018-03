Koldenbüttel : Es geht voran in Sachen Gemeindezentrum

Ende des Jahres soll das 800.000-Euro-Projekt abgeschlossen sein.

von shz.de

20. März 2018, 15:00 Uhr

Das neue Gemeindezentrum und wie die Arbeiten dort vorangehen, zählte zu den Hauptthemen der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung in Koldenbüttel. „Auf der Baustelle hat ein Fall von Vandalismus stattgefunden – seitdem haben wir dort Kameras installieren lassen und kontrollieren jeden Abend persönlich“, berichtete der Bauausschuss-Vorsitzende Ludger Schmiegelt. Das Dach sei eingedeckt – die Zimmerer seien so gut wie fertig. „Momentan sind die Klempner und Maler voll in Aktion und demnächst soll mit dem Einbau der neuen Fenster begonnen werden.“ Diese werden auch im gesamten Obergeschoss erneuert.

„Wir sind wirklich gut davor“, erklärte Schmiegelt auf Anfrage unserer Zeitung. Die Gesamtkosten für den Um- und Neubau betragen rund 800.000 Euro. 100.000 Euro davon kommen von der Aktiv-Region Südliches Nordfriesland, die das Projekt in ihr Förderprogramm mit aufgenommen hat. Ende Mai könne vermutlich die Spielstube in ihre neuen Räume einziehen. Zu diesem Zeitpunkt werde wohl auch mit dem Bau der Feuerwehr-Fahrzeughalle begonnen werden, so Schmiegelt. Der zweite Bauabschnitt, der den Umbau des älteren Gebäudeteils umfasst, steht ebenfalls noch an. „Wenn wir Glück haben, sind wir damit vor den Sommerferien fertig“, sagte er. „Dann darf aber auch nichts dazwischenkommen.“ Der Bauausschuss-Vorsitzende rechnet damit, dass Ende des Jahres dann alles fertig ist.

Vergeben wurden dann einstimmig: Einbau einer Küche zum Preis von rund 15.000 Euro brutto, Einbau eines neuen Warmwasserspeichers für rund 7300 Euro brutto, der Einbau von zwei Ampeln (Gesamtpreis gut 1300 Euro) an den Hallen-Toren der Feuerwehr, die im selben Gebäude untergebracht wird. „An dieser Stelle mal eine große Anerkennung für die Arbeit, die ihr hier ehrenamtlich leistet – das ist hoch anzurechnen“, merkte Einwohner Dieter Zitzmann an. Darüber hinaus wurden unter anderem die Aufträge für diverse Lampen und Elektroarbeiten und den Einbau einer Küche für die Feuerwehr vergeben. 85 Stühle hatte Gemeinde-Chef Detlef Honnens aus Lütjenburg organisiert, für die er nichts bezahlen musste. 50 Polsterstühle gab es ebenfalls kostenlos, allerdings müssen sie neu bepolstert werden. Alle Positionen wurden einstimmig abgesegnet.

Weitere Themen

>„Eine Fortschreibung des Lärmschutzplanes ist ausreichend – es hat sich nichts geändert seit 2013“, befand Bürgermeister Detlef Honnens, nachdem bei der vorangegangenen Bürgeranhörung zur Überprüfung des Lärmaktionsplanes keine größeren Klagen zu vernehmen waren.

>Die E-Ladestation wird nicht am Gemeindehaus, sondern am Bus-Haus aufgebaut.

>Einstimmig beschlossen wurde, dass die im Haushalt eingestellten 5000 Euro für zusätzliche Straßenbeleuchtung ausgegeben werden.

>Ebenso abgesegnet wurde die Erneuerung des Durchlasses unter der Straße im Ortsteil Büttel. Kosten: 2000 Euro.

>Lange wurde über einen Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung in der dänischen Schule beraten. „Mit 50 Euro pro Kind und Jahr könnten wir gut leben. Fünf Kinder aus Koldenbüttel sind dort untergebracht. Im Übrigen hat Seeth 400 Euro zugesagt“, erläuterte Detlef Honnens. So stimmte man bei zwei Enthaltungen für den Antrag.

>Auf Antrag von Sascha Heinrich-Missal soll der Wege- und Umweltausschuss von neun auf sieben Mitglieder reduziert werden. Auch das wurde bei zwei Enthaltungen beschlossen. So sind in der neuen Wahlperiode nur noch vier Gemeindevertreter und drei bürgerliche Mitglieder in diesem Ausschuss.