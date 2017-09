Husum : „Es geht nicht darum, möglichst viele bunte Fische zu sammeln“

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Aquarien- und Terrarienverein Husum besteht seit 50 Jahren. Aus diesem Anlass veranstaltet er den diesjährigen Bezirkstag der Schleswig-Holsteinischen Aquarienvereine am Sonnabend, 10. September, in der Gaststätte Kielsburg in Husum. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und der Eintritt ist frei.

Der bekannte Fischzüchter und Fachbuchautor Uwe Werner wird zwei Vorträge präsentieren. In „Lebendgebärende: Arten, Begattung, Geburt“ geht es um die Biologie der bekannten Fischfamilie, zu denen so beliebte Aquarienfische wie Guppys, Schwertträger und Platys gehören, aber auch weniger bekannte Arten.

Nach dem Mittagessen folgt als zweites Thema „Aquarienpfleglinge aus australischen Gewässern“. In den Bächen und Seen Australiens leben die aquaristisch bekannten Regenbogenfische, aber auch Grundeln, Krebse und Garnelen, über die der Autor fachlich fundiert und humorvoll zu berichten weiß.

Bei der anschließenden Zierfisch- und Pflanzenbörse können Aquarienfische sowie Pflanzen und Garnelen direkt von privaten Züchtern aus der Umgebung erworben werden. Informationen und Tipps gibt es zudem von den Züchtern „aus erster Hand“. Weitere Informationen und Anmeldungen zur Börse unter Telefon 0170/9275085.

Der Husumer Aquarien- und Terrarienverein trifft sich in der Gaststätte Kielsburg, Messeplatz 1, an jedem ersten Montag im Monat ab 20 Uhr. Unter der Leitung des Vorsitzenden Ulf Marke aus Hattstedt werden alle Themen rund um die Aquarien- und Terrarienkunde besprochen. Im Mittelpunkt der Vereinsabende steht die Präsentation eines Fachvortrags.

„In der Aquaristik geht es nicht darum, möglichst viele bunte Fische zu sammeln“, erklärt der zweite Vorsitzende Oliver Blötz. „Vielmehr muss man die Bedürfnisse der gepflegten Tiere und Pflanzen kennen, um einen funktionierenden Mikrokosmos zu gestalten, der sich in einem biologischen Gleichgewicht befindet. Wenn das Aquarium dann noch optisch ansprechend gestaltet ist, entstehen wahre Schmuckstücke, die jederzeit zum Verweilen einladen und in denen es immer etwas zu entdecken gibt.“

Die Mitglieder vermehren viele der von ihnen gehaltenen Arten und geben sie im Verein weiter. Marke: „Kein Aquarium oder Terrarium gleicht dem anderen, aber jedes soll die artgerechte Haltung der Bewohner gewährleisten. Deshalb ist es wichtig, dass sich Aquarianer untereinander austauschen und weiterbilden.“