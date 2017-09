Sommerpausen-Plauderei : „Es fehlt in Husum an Sozialwohnungen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Sommerpausen-Plauderei: Was bewegt Husums Fraktionsvorsitzende in der sitzungsfreien Zeit? Auch in diesem Jahr führen die Husumer Nachrichten Interviews mit den Lokalpolitikern.

Welches ist denn Ihr persönliches Sommerpausen-Aufreger-Thema?Auch der Finanzamts-Entwurf?

Während der Sommerpause habe ich eher versucht, abzuschalten. Aber der Finanzamts-Neubau ist ein gutes Stichwort. Ich finde, wir sollten nach der Sommerpause möglichst schnell die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Der Standort ist sehr sensibel, dort befinden sich das denkmalgeschützte Finanzamt und das Nissenhaus, und wir wollen jetzt mit dem Neubau ein großes Gebäude in die Stadt setzen, wo bisher eine Freifläche war. Das wird eine massive Veränderung im Stadtbild ergeben. Es reicht deshalb aus meiner Sicht nicht aus, dass man sagt, man hat sich in relativ kleinem Kreis für einen Entwurf entschieden und den setzt man jetzt um.

Wie wollen Sie die Bürger denn mitnehmen?

Ich würde jetzt sehr zeitnah eine Info-Veranstaltung stattfinden lassen und dort alle Entwürfe vorstellen – und zwar als plastische 3D-Modelle. Das erwarte ich an dieser Stelle schon. Wir müssen uns natürlich im Klaren sein, dass wir dem Land diesen Ort angeboten haben, und dass das Gebäude zwangsläufig ein gewisses Volumen haben wird. Aber beispielsweise in Skandinavien haben auch solche Funktions-Gebäude häufig einen gewissen Pfiff, etwas Leichtes an sich.

Nun sagt ja der SPD-Stadtverordnete Ulf von Hielmcrone, wir sollten in Husum nicht zu laut gegen den Neubau wettern, wir können froh sein, dass das Land hier überhaupt baut – und nicht in Südtondern.

Das sind wir auch . . .

. . . meckern aber trotzdem.

Dem Land muss auch bewusst sein, was das für ein sensibler Standort ist. Wir gehen mit dem Neubau ja bewusst nicht in die Peripherie, ins Gewerbegebiet, wir wollen, dass das Finanzamt bürgernah ist. Ich glaube, man wird in Kiel verstehen, dass wir behutsam mit diesem Standort umgehen müssen.

Wenn wir die vergangenen zwölf Monate aufrollen: Was sind für sie positive Entwicklungen in Husum?

Wir haben in Sachen Wohnungsbau viel angestoßen. Uns ist sehr wichtig, dass wir sozialen Wohnungsbau bekommen, denn es fehlt an Sozialwohnungen.

Der SSW-Fraktionsvorsitzende Peter Knöfler hat an dieser Stelle erklärt, die Stadt müsse vielleicht selbst wieder Wohnungsbau betreiben.

Das ist eine Idee, zumal wir ja mit dem Areal hinter dem Kundenzentrum der Stadtwerke noch ein Grundstück in der Hinterhand haben. Die Stadtwerke gehören uns zu mehr als der Hälfte – dieses Potenzial könnte man nutzen.

Meinen Sie, dafür könnte sich eine politische Mehrheit finden?

Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Man hat ja in der letzten Zeit immer wieder aus verschiedenen politischen Richtungen Unzufriedenheit mit so mancher Wohnungsbaugenossenschaft vernommen. Die Kaltmieten der Gewoba sind für viele Menschen auch nicht erschwinglich, die Gewoba baut nicht immer in der Preislage, die wir hier in Husum auch brauchen.

Haben Sie noch mehr Punkte, die aus Ihrer Sicht gut gelaufen sind?

Das neue Bus-Konzept. Und dass wir vor dem Verwaltungsgericht bestätigt bekommen haben, dass man den Aufsichtsrat der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH paritätisch besetzen muss. Das sollte heutzutage eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Jetzt ist das Stadtverordnetenkollegium mehrheitlich noch einmal vor das Oberverwaltungsgericht gezogen, um dieses Urteil anzufechten. Ich finde, diese zweite Runde kann man sich sparen. Andererseits erwarte ich, dass das OVG das Urteil bestätigen wird.

Es wird ja immer argumentiert, dass man mit dieser Klage nicht den Gleichberechtigungs-Gedanken beschädigen, sondern lediglich eine rechtliche Frage klären will.

Hinter dieser Argumentation versteckt man sich auch ein bisschen. Ich glaube, es geht um eine Frage des Selbstverständnisses. Der Gleichstellungs-Paragraf regiert den Fraktionen ja hinein, wen sie in so ein Gremium schicken. Ich glaube, die möchten die Selbstbestimmung behalten, einen Mann oder eine Frau zu schicken. Aber die Praxis zeigt ja eben, dass es dann in der Regel Männer sind, die solche Gremien besetzen.

Lassen Sie uns zu Ihren persönlichen Ärgernissen der vergangenen zwölf Monate kommen.

Ich will jetzt nicht die gesamte Dockkoog-Geschichte wieder aufrollen – auch wenn es aus meiner Sicht eine vertane Chance ist, die Hallig nicht zu realisieren. Aber wir werden mit der Verstärkung der jetzigen Deichlinie leben müssen – und mit den zeitlichen Verzögerungen. Nun stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen. Wenn man an die Sache realistisch herangeht, wissen wir, dass wir vielleicht in zehn Jahren einen neuen Deich haben und somit auch in zehn Jahren neue Infrastruktur, ein neues Hotel entstehen kann. Das ist eine Zeitschiene, mit der eigentlich keiner zufrieden sein kann. Deshalb wäre eine neue Idee, dass wir uns vom Deichbau lösen und versuchen, die Dinge möglichst schnell hinterm und vorm Deich zu regeln. Also, dass wir erst einmal zusehen, dass man die touristischen Einrichtungen baut und dem Hotel und dem neuen Campingplatz ein wenig Zeit gibt, sich zu etablieren, so dass sie später die Deichbaustelle auch überstehen können. Ich kann mir vorstellen, dass ich für diesen Vorschlag, die Deichverstärkung erst danach zu machen, verhauen werde. Aber ich glaube, das wäre besser für die Stadt, als zehn Jahre zu warten.

Ein weiteres Ärgernis ist natürlich das Paulsen-Grundstück in der Poggenburgstraße. Wir Grünen haben ja zusammen mit SPD und SSW dafür gesorgt, dass dort 20 Prozent Sozialwohnungen gebaut werden müssen. Herr Paulsen wehrt sich dagegen. Ihm sind nun mehrere Kompromissangebote gemacht worden, aber er schüttelt immer nur den Kopf. Er will, dass auf seinem großen Grundstück nur Eigentumswohnungen entstehen. Aber auch für ihn gilt der Grundsatz: Eigentum verpflichtet. Wir können nicht hinnehmen, dass nur die Leute in der Innenstadt wohnen können, die mehr auf der hohen Kante haben.