Corona-Demo in Husum : Erstmals Gegendemonstranten: Impfgegner ziehen erneut durch Husumer Innenstadt

In Husum sind erneut Gegner der Corona-Maßnahmen und einer möglichen Impfpflicht durch die Innenstadt gezogen. Erstmals gab es eine kleine Gruppe Gegendemonstranten.

Avatar_shz von Annika Jensen

17. Januar 2022, 20:20 Uhr

In Husum sind erneut Gegner der Corona-Maßnahmen und einer möglichen Impfpflicht durch die Innenstadt gezogen. Erstmals gab es eine kleine Gruppe Gegendemonstranten.

In Husum sind am Montagabend erneut Gegner der Corona-Maßnahmen und einer möglichen Impfpflicht durch die Innenstadt gezogen. Die Polizei schätzte vor Ort, dass 200 Teilnehmer unterwegs waren. Die Demonstranten teilten sich in drei Gruppen auf. Es waren rund 15 Beamte im Einsatz. Erstmals waren laute Trillerpfeifen und Trommeln zu hören.

Lesen Sie dazu auch: Kommentar: Wo bleibt der Protest der Vernünftigen?

Und das erste Mal seit die Demonstrationen der Impfgegner in Husum laufen, sammelte sich eine kleine Gruppe Menschen, die sich für die Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen und der Schutzimpfungen aussprach.

Auch interessant: Trotz Verstoß gegen Maskenpflicht: Versammlung der Impfgegner bleibt ohne Konsequenzen

Laut Polizei hatten sich vier Menschen spontan zusammengetan und liefen mit Abstand der Haupt-Demo hinterher. Die Polizisten hatten sie anhand ihrer Plakate als Gegendemonstranten identifiziert. Beide Demonstrationen verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle.