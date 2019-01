Erstickt im Schnee

Katastrophe im Süden erinnert an Winter 1978/79

von

11. Januar 2019, 18:43 Uhr

Der Schnee liegt mehrere Meter hoch. Bäume erschlagen Menschen oder krachen auf Bahnstrecken. Straßen sind nur schwer passierbar. Hunderte Verkehrsunfälle ereignen sich. Die Schule fällt aus. Der Katastrophenfall ist ausgerufen. Hubschrauber versorgen die Bevölkerung in Bayern und Österreich. Alles Szenen, die denen im Schneewinter 1978/79 in Schleswig-Holstein gleichen. Kein Wunder, dass immer mehr Nordfriesen gerade jetzt ihre Foto-Alben hervorkramen. Beim Durchblättern kommen die Erinnerungen hoch. Sie erzählen von schreienden Kühen, deren Euter entzündet sind, weil sie nicht gemolken werden konnten. Sie erinnern sich an Hamsterkäufe in Supermärkten und die ausgefallenen Silvesterbälle,