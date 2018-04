Ausbildungsmesse : Erste Nordjob auf Plattdeutsch

Bei der ersten Nordjob-Messe auf Plattdeutsch informierten sich junge Leute in Mildstedt über Ausbildungswege.

von shz.de

28. April 2018, 07:00 Uhr

„Dor steihst du nakig in’n salaat“, ist auf der großen Leinwand in der Mensa der Gemeinschaftsschule Mildstedt zu lesen – ein ungewöhnlicher Hinweis auf die erste Nordjob-Ausbildungsmesse auf Plattdeutsch. Initiiert von Corinna Peters vom Institut für Talententwicklung und Gesa Retzlaff vom Niederdeutsch-Zentrum gab es für junge Leute Informationen an 16 Ausbildungsständen – frei nach dem Motto: „Mit Platt kommen sich die Menschen näher und so manches fällt einfach leichter.“ Finja Thomsen aus Wittbeck und Mira Thomsen aus Mildstedt informierten sich aus erster Hand bei Henning und Eike Jürgensen über die Landwirtschaft.